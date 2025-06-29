Почему чернеют плоды сливы?

Порой садоводы наблюдают неприятную картину: у сливы ежегодно завязывается много плодов, но практически все они, не созрев, чернеют.

Причин такого явления может быть несколько. Наиболее вероятно, что у слив не сбалансировано питание. Необходимо с помощью садового бура (или рыбацкого) по краям проекции кроны сделать через каждые 0,5 м шурфы глубиной 35–45 см и заполнить их приготовленной смесью перегноя с добавлением комплексного минерального удобрения (например, нитроаммофоски), золы.

Если крона загущена, весной следует сделать правильную обрезку для ее осветления. Подобное явление с плодами может произойти и по причине несовместимости подвоя и привоя. В этом случае наступает раннее покраснение листьев и преждевременный их сброс. Такой дефект неисправим.

Если же плоды темнеют и на их поверхности образуются мелкие сероватые беспорядочно расположенные подушечки, то это плодовая гниль косточковых (монилиоз). В этом случае обработайте деревья перед цветением и сразу после него 1%-ной бордоской жидкостью, обрежьте и сожгите пораженные ветви.