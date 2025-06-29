Baltijas balss logotype

Подсчитано, когда нужно менять губки для посуды 0 671

Дом и сад
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Подсчитано, когда нужно менять губки для посуды

Специалисты провели исследование и установили, что кухонная губка быстро превращается в рассадник микробов.

В экспериментах губками мыли посуду, протирали раковину и столешницу, но не использовали для посуды из-под сырого мяса. Тем не менее, даже этого хватило, чтобы за 14 дней на их поверхности «расселились» опасные патогены, в том числе кишечная палочка.

Губка постоянно остается влажной, а остатки пищи и моющего средства создают идеальную среду для размножения микроорганизмов. Более того, если не смывать пену после мытья, количество бактерий кратно возрастает. Все потому, что в моющем средстве остается органика, которую микробы активно «поедают».

Эксперты настоятельно советуют менять губку не реже одного раза в неделю и обязательно промывать ее от остатков моющего средства после каждого использования. Также не стоит использовать одну губку для разных поверхностей — лучше выделить отдельные для посуды, раковины и столешницы.

Читайте нас также:
#полезно знать
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Как уничтожить тлю и клещей народными средствами?
Как уничтожить тлю и клещей народными средствами?
Названы три причины никогда не рвать грибы на даче
Названы три причины никогда не рвать грибы на даче
Почему огурцы гниют?
Почему огурцы гниют?
Полнолуние в июле 2025 года: Оленья луна
Полнолуние в июле 2025 года: Оленья луна 860
Почему стоит сажать липу?
Почему стоит сажать липу? 339
Лук-порей: работы в середине лета
Лук-порей: работы в середине лета 368
7 июля: Рождество Иоанна Предтечи
7 июля: Рождество Иоанна Предтечи 528

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 4
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 24
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 49
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 66
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 74
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 60
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 4
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 24
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 49

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео