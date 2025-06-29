Подсчитано, когда нужно менять губки для посуды

В экспериментах губками мыли посуду, протирали раковину и столешницу, но не использовали для посуды из-под сырого мяса. Тем не менее, даже этого хватило, чтобы за 14 дней на их поверхности «расселились» опасные патогены, в том числе кишечная палочка.

Губка постоянно остается влажной, а остатки пищи и моющего средства создают идеальную среду для размножения микроорганизмов. Более того, если не смывать пену после мытья, количество бактерий кратно возрастает. Все потому, что в моющем средстве остается органика, которую микробы активно «поедают».

Эксперты настоятельно советуют менять губку не реже одного раза в неделю и обязательно промывать ее от остатков моющего средства после каждого использования. Также не стоит использовать одну губку для разных поверхностей — лучше выделить отдельные для посуды, раковины и столешницы.