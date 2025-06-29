Разведём побольше флоксов

Большинство видов флоксов – многолетники, за исключением не самого популярного у нас флокса Друммонда. Семена у него очень мелкие, рассаду выращивать трудно и хлопотно, а результат этих трудов, мягко говоря, не очень впечатляет. Хотя, конечно же, и у нас есть поклонники этой культуры. Но наиболее распространены в нашей стране флокс метельчатый и почвопокровный флокс шиловидный.

Флоксы попали в Европу только после открытия Америки, где произрастает более 70 их видов. В Старом Свете тоже имеется 2 вида из этого растения – флокс сибирский, встречающийся в горах Алтая, и флокс маньчжурский из северного Китая. Но в Средние века добираться до Алтая и тем более до Маньчжурии из Европы было долго и опасно, поэтому растения из Восточной Азии завозились в Старый Свет крайне редко.

Селекцией флоксов занимаются главным образом в Европе, а также в США и Канаде. Но, в отличие от роз или тюльпанов, единого реестра сортов этой культуры не ведёт никто. Поэтому сколько их существует, никому не известно. В СССР существовал каталог отечественных сортов, который вели последователи Павла Гаганова. Но в перестроечные времена он был утерян.

В первую очередь флоксы ценятся любителями за изобильное, продолжительное цветение. Кроме того, многие просто обожают аромат этих цветов. Поэтому высаживают флоксы всегда поближе к дому, под окнами или вокруг беседок, где бывает приятно отдохнуть после трудового дня, наслаждаясь любимым запахом.

Травники обнаружили у флокса и лекарственные свойства. Отвар из его цветков обладает успокаивающим и лёгким снотворным действием. А также снижает вероятность ночных судорог в ногах.

Легче всего размножать флоксы подзимним посевом семян. Они достаточно крупные и их нетрудно собрать с отцветших растений. Весной посев даёт дружные входы. Но сортовые признаки родительских растений в потомстве сохраняются не полностью.

Сортовые растения флокса метельчатого надёжнее всего размножать черенкованием. Выполняют эту работу в первой половине июля. Наиболее успешно укореняются черенки из нижней и средней части побегов. Их нарезают во второй половине дня. Оптимальная длина черенков – 8–10 см. Каждый черенок должен иметь 2–3 пары верхних листьев. Все нижние удаляют. Нарезанные черенки пучками ставят в воду, содержащую ростовое вещество, и так оставляют на ночь.

Рассадник для укоренения многолетников должен быть заполнен плодородной землёй среднего механического состава. После выравнивания поверхности на плодородный грунт насыпают перлит, вермикулит или промытый речной песок. Слой этого субстрата должен составлять 3,5–4 см. Подготовленный рассадник обильно поливают.

На следующее утро производят высадку черенков. Их нижние концы заглубляют в субстрат на 3 см. Высадку производят по схеме 5х10 см. Рассадник закрывают плёнкой и притеняют марлей или забрызгивают мелом. Черенки периодически увлажняют из распылителя. После того как почки в пазухах верхних листьев пробудятся, укрытие убирают.