Чеснок придает блюдам пикантность, усиливает их вкус и аромат, а заодно укрепляет иммунитет.

Но есть у него один недостаток — чистить чеснок непросто, особенно, если нужно разом подготовить несколько головок. Зубчики плохо освобождаются от шелухи, руки становятся липкими, а запах на них держится часами.

К счастью, эксперты издания Taste of Home подсказали несколько лайфхаков, которые помогут облегчить процесс.

Метод «двух мисок»

Самый зрелищный способ. Нужно разделить головку чеснока на зубчики, сложить их в металлическую миску и накрыть второй, но вверх дном. После этого энергично потрясти конструкцию около 10 секунд. В результате шелуха сама отделится.

Прогревание в микроволновке

Головку чеснока кладут в миску с водой и отправляют в микроволновку на 30 секунд. После нагрева кожура становится мягкой и легко снимается. Правда, зубчики тоже могут слегка размягчиться, хотя на вкус это почти не влияет.

Можно обойтись только микроволновкой, без воды. Достаточно обрезать верхушки зубчиков и прогреть их 20–30 секунд. После остывания кожура легко снимется.

Нож

Данный метод подойдет, если требуется почистить всего 1–2 зубчика. Достаточно положить чеснок на доску и прижать его плоской стороной ножа. После легкого надавливания шелуха трескается и удаляется за пару секунд.