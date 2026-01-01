На этикетке блузки написано, что гладить ее нельзя. А как же тогда быть? Ходить в мятой?

Можно попробовать отпарить ее с помощью утюга, советует опытная домохозяйка Ирина КУРНЕВИЧ.

Многие современные утюги имеют специальный режим вертикального отпаривания, такая обработка позволяет разгладить складки и заломы на поверхности материала, не прикасаясь к нему утюгом. Ткань с небольшими заломами также можно повесить на ночь или на несколько часов над горячей ванной: влага и пар от ванны должны помочь материалу расправиться.