В пятницу Латвию завалит снегом

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
LETA
Изображение к статье: В пятницу Латвию завалит снегом
ФОТО: LETA

В пятницу продолжатся снегопады, снежный покров во многих местах увеличится на 2-4 сантиметра, в других - на 5-8 сантиметров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу дневная температура составит -2...+4 градуса. В столице днем будет 0...+2 градуса.

Ночью и днем ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют сильный снег в течение ночи на большей части территории. На востоке возможен ледяной дождь.

Ночью будет преобладать слабый или умеренный южный юго-восточный ветер, на побережье - южный, юго-западный.

Ночные минимальные температуры составят +2...-3 градуса на западе и не теплее -4...-9 градусов на востоке.

Облака принесут в Ригу продолжительный снег, за ночь снежный покров увеличится на четыре-пять сантиметров. Будет преобладать слабый или умеренный южный ветер порывами от 15 до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -3...-4 градуса.

#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Оставить комментарий

