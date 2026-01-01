Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему люди предпочитают закрывать глаза во время поцелуев? 0 308

Дом и сад
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему люди предпочитают закрывать глаза во время поцелуев?

Если бы люди целовались с открытыми глазами, это выглядело бы по меньшей мере странно и даже пугающе. Однако причина, по которой многие закрывают глаза во время поцелуев, не ограничивается лишь страхом отпугнуть партнёра.

 

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, учёные пришли к выводу, что для усиления осязательных ощущений люди иногда закрывают глаза. Хотя исследователи не ставили целью объяснить поцелуи с закрытыми глазами, их работа всё же имеет отношение к этому вопросу.

В ходе эксперимента участникам прикрепили к рукам небольшие устройства, которые издавали вибрацию, и попросили их смотреть на экран с мигающими буквами. Добровольцы должны были отмечать появление букв X или N на экране, одновременно сообщая о наличии или отсутствии вибраций. Исследователи заметили, что по мере усложнения последовательности букв участники теряли ощущение вибрации.

Хотя само исследование не было направлено на изучение этикета поцелуев, его результаты можно адаптировать к данной теме. Поцелуи представляют собой интимный и физически ощутимый акт. Чтобы мозг мог полностью оценить интенсивность ощущений, необходимо закрыть глаза. Это позволяет сосредоточиться на осязании и внутренних переживаниях.

«Эти результаты могут объяснить, почему мы закрываем глаза, когда хотим сосредоточиться на другом чувстве. Отключение визуального восприятия освобождает больше умственных ресурсов для концентрации на других аспектах нашего опыта», — пояснили исследователи в статье для The Independent.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему старые травмы начинают болеть в холодное время года?
Изображение к статье: Аромат увлекательной истории: почему бумажные книги обладают таким приятным запахом
Изображение к статье: Можно ли заморозить салат «Селедка под шубой»?
Изображение к статье: Как разгладить вещи, которые нельзя гладить утюгом?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео