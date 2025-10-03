В Школе передовых исследований IMT (Лукка, Италия) выявили основные факторы, влияющие на запоминание снов.

Ученые наблюдали больше 200 добровольцев возрастом 18–70 лет в продолжение 15 суток, фиксируя их сновидения и качество сна посредством носимых аппаратов и психометрических тестов.

Оказалось, позитивное отношение ко снам и склонность блуждать мыслями способствовали лучшему запоминанию. Молодые респонденты лучше запоминали сновидения, а пожилые чаще говорили о «белых снах», не оставлявших четкого воспоминания.

Также было отмечено сезонное изменение: большинство вспоминало меньше сновидений зимой сравнительно с весенним периодом. Это говорит о влиянии окружающей среды, в том числе освещения и циркадных ритмов.

Результаты открывают новые горизонты для понимания взаимосвязи между сном, памятью и внешними условиями.