«Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное 3 2113

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное

Президент Латвии не исключает, что чудо - мир или хотя бы перемирие, - может случиться.

Эдгар Ринкевич,подводя итоги года в международной политике, в интервью ТВ-24 признал, что "полной международной изоляции России не произошло". Также глава латвийского государства был вынужден констатировать, что "надежды с помощью экономического и политичесеого давления вынудить Россию отступить, не оправдались". Вместе с тем, Ринкевич заметил, что и Россия не добилась всего того, чего хотела, и о чем заявляла.

Говоря о дипломатических усилиях, президент Латвии не исключил, что случится чудо и мир, или перемирие, будут достигнуты. При этом Ринкевич еще раз напомнил, что Латвия выступает за территориальную целостность Украины и за то, чтобы сама Украина решала, какова должна быть численность ее армии. И хотя сейчас в альянсе нет поддержки вступлению Украины в НАТО, тем не менее, полагает президент Латвии, Украине должна была бы быть сохранена такая возможность (вступить в НАТО) в будущем.

#НАТО #Украина #Латвия #дипломатия #президент Латвии #перемирие #Россия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • ПП
    Просто Прохожий
    1-го января

    Сорри, промазал мимо темы!!! С Новым Годом!!!

    10
    1
  • A
    Aleks
    1-го января

    Конечно не произошло и не могло произойти,ведь бабло решает все. Не Латвия ли,страна виноградников😂,первая в мире по поставкам в Россию виски и вина? Война войной ,а гешефт по расписанию...Ринкевичу ли не знать...

    50
    1
  • ПП
    Просто Прохожий
    Aleks
    1-го января

    О чём он говорит? Литва зараюотала деньги на транзите газа 150 лямов. У вас даже нет между собой договорённости. Мы прибалты смешние. Я не уверен, но думаю все смеются над нами.

    12
    1
Читать все комментарии

