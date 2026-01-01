Эдгар Ринкевич,подводя итоги года в международной политике, в интервью ТВ-24 признал, что "полной международной изоляции России не произошло". Также глава латвийского государства был вынужден констатировать, что "надежды с помощью экономического и политичесеого давления вынудить Россию отступить, не оправдались". Вместе с тем, Ринкевич заметил, что и Россия не добилась всего того, чего хотела, и о чем заявляла.

Говоря о дипломатических усилиях, президент Латвии не исключил, что случится чудо и мир, или перемирие, будут достигнуты. При этом Ринкевич еще раз напомнил, что Латвия выступает за территориальную целостность Украины и за то, чтобы сама Украина решала, какова должна быть численность ее армии. И хотя сейчас в альянсе нет поддержки вступлению Украины в НАТО, тем не менее, полагает президент Латвии, Украине должна была бы быть сохранена такая возможность (вступить в НАТО) в будущем.