Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 0 224

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника

Мочить яблоки или груши можно в дубовых бочках, эмалированной и стеклянной посуде.

Бочки предварительно замачивают для устранения течи. Новые дубовые бочки замачивают в течение 2-3 недель для удаления дубильных веществ. Воду меняют через каждые 3-4 дня. Следующий процесс – бочки наполняют кипящим раствором кальцинированной соды (50-60 граммов соды на ведро воды), закупоривают и прокатывают. Содовый раствор оставляют на 15-20 минут, затем бочку моют несколько раз холодной водой. Стеклянную и эмалированную тару также моют содовым раствором, затем хорошо ополаскивают, ошпаривают кипятком и высушивают в духовке.

Яблоки для замачивания снимают, выдерживают в помещении 15-20 дней. Лучшим сортом для мочения считается Антоновка, вполне пригодны также Пепин литовский, Бабушкино, Анис, Осеннее полосатое. Летние сорта яблок для мочения непригодны.

Потребуется чисто вымытая и ошпаренная ржаная или пшеничная солома. Соломой выстилают дно тары, выкладывают стенки и укрывают сверху плоды. Кладут листья мяты, черной смородины, вишни.

Для получения 50 кг моченых плодов на заливку расходуют 1 кг сахара, 0,5 кг поваренной соли, 0,25 кг солода или 0,5 кг ржаной муки. При мочении яблок и груш рекомендуется добавить 0,15-0,20 кг горчицы в порошке. Если вместо солода используется ржаная мука, то ее сначала разводят в небольшом количестве холодной воды в соотношении 1:1 или 1:2 и заваривают горячей, все время помешивая. После заливки раствором тару с плодами выдерживают в течение недели при комнатной температуре для предварительного сбраживания. Затем доливают заливку, плотно закупоривают тару и ставят в холодное место.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
