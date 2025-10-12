Опасные вредители могут полностью уничтожить урожай капусты, перца и других культур. Если на протяжении всего дачного сезона у вас были проблемы со слизнями, пора приступать к подзимней борьбе с ними.

Слизни являются серьёзными врагами огородников. Они едят всё, что попадается у них на пути, но предпочитают свежие сочные части здоровых растений.

Поселившись на дачном участке, они способны нанести ощутимый ущерб клубням и листве картофеля, белокочанной и цветной капусте, салату, рассаде и молодым всходам многих овощей, листьям фасоли и гороха, плодам земляники, огурцов и томатов. Рассмотрим, какие методы осенней борьбы со слизнями являются эффективными.

Где зимуют слизни?

До наступления устойчивых холодов слизни ищут места, где температура редко опускается ниже 0° C. Однако вредители способны пережить даже очень низкие температуры. Некоторые виды зимуют под землёй, они выработали естественную защиту от холода и даже случайно оказавшись на поверхности, могут снова спрятаться под слоем почвы. Яйца вредители откладывают осенью, они также, как и взрослые особи, зимуют под землей, а весной из них появляются новые слизни.

Тёплым местечком для зимовки слизней является мульча. И если ранней осенью вы накрыли приствольные круги и грядки с подзимними посевами мульчей, в них найдут себе пристанище взрослые особи слизней и их яйца.

Методы борьбы со слизнями осенью

Есть несколько способов, которые помогут избавиться от слизней в саду, ну во всяком случае, уменьшить их количество.

Привлечение естественных хищников

Слизни имеют довольно обширный ассортимент врагов, в том числе и хищников. Из млекопитающих слизней охотно поедают ежи, кроты, землеройки и некоторые грызуны; из птиц — грачи, галки, скворцы и некоторые чайки, а из домашних птиц — куры и утки. Слизни также входят в пищевой рацион многих лягушек, жаб, саламандр, ящериц и змей.

Для привлечения на участки естественных хищников, нужно установить домики, кормушки и тайники для мелких животных и птиц.

Для лягушек можно соорудить небольшие водоёмы, важно, чтобы они были достаточно глубокими, не замерзающими до дна и имели водные растения на поверхности. Лягушки могут прятаться в куче хвороста, прикопанном в землю глиняном горшке, под камнями. Для ежей сооружают домики – они должны быть прочно прикреплены к земле, внутрь кладут сено или листья. Приютом для землероек может стать сухое бревно на земле в укромном месте, засыпанное листьями. Для ящериц — солнечная каменистая горка с нишами под камнями и запасом песка для откладки яиц. Для птиц – кормушки.

Перекопка огорода

Перекопка почвы поднимет зарывшихся слизней на поверхность, а птицам и другим хищникам будет проще их обнаружить. Перекапывать огород нужно поздней осенью, при этом не стоит разравнивать землю граблями.

Защелачивание почвы

Слизни, как правило, избегают щелочной земли. Известь и древесная зола снижают кислотность почвы за счёт повышения уровня pH, что в ряде случаев хорошо и для культур, которые не могут получать необходимые питательные вещества из слишком кислой почвы.

Перед перекопкой под зиму известь добавляют в почву или рассыпают прямо на поверхности.

Грамотное мульчирование

Мульчирование некоторых растений на зиму просто необходимо, как же быть в этом случае? Мульчу можно заготовить за пределами участка и когда почва начнёт замерзать, прикрыть ею растения. Или после первых заморозков провести осмотр мульчи в замульчированных приствольных кругах, удаляя моллюсков и их кладки.