Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Где зимуют слизни и как бороться с ними поздней осенью 0 1216

Дом и сад
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где зимуют слизни и как бороться с ними поздней осенью

Опасные вредители могут полностью уничтожить урожай капусты, перца и других культур. Если на протяжении всего дачного сезона у вас были проблемы со слизнями, пора приступать к подзимней борьбе с ними.

Слизни являются серьёзными врагами огородников. Они едят всё, что попадается у них на пути, но предпочитают свежие сочные части здоровых растений.

Поселившись на дачном участке, они способны нанести ощутимый ущерб клубням и листве картофеля, белокочанной и цветной капусте, салату, рассаде и молодым всходам многих овощей, листьям фасоли и гороха, плодам земляники, огурцов и томатов. Рассмотрим, какие методы осенней борьбы со слизнями являются эффективными.

Где зимуют слизни?

До наступления устойчивых холодов слизни ищут места, где температура редко опускается ниже 0° C. Однако вредители способны пережить даже очень низкие температуры. Некоторые виды зимуют под землёй, они выработали естественную защиту от холода и даже случайно оказавшись на поверхности, могут снова спрятаться под слоем почвы. Яйца вредители откладывают осенью, они также, как и взрослые особи, зимуют под землей, а весной из них появляются новые слизни.

Тёплым местечком для зимовки слизней является мульча. И если ранней осенью вы накрыли приствольные круги и грядки с подзимними посевами мульчей, в них найдут себе пристанище взрослые особи слизней и их яйца.

Методы борьбы со слизнями осенью

Есть несколько способов, которые помогут избавиться от слизней в саду, ну во всяком случае, уменьшить их количество.

Привлечение естественных хищников

Слизни имеют довольно обширный ассортимент врагов, в том числе и хищников. Из млекопитающих слизней охотно поедают ежи, кроты, землеройки и некоторые грызуны; из птиц — грачи, галки, скворцы и некоторые чайки, а из домашних птиц — куры и утки. Слизни также входят в пищевой рацион многих лягушек, жаб, саламандр, ящериц и змей.

Для привлечения на участки естественных хищников, нужно установить домики, кормушки и тайники для мелких животных и птиц.

Для лягушек можно соорудить небольшие водоёмы, важно, чтобы они были достаточно глубокими, не замерзающими до дна и имели водные растения на поверхности. Лягушки могут прятаться в куче хвороста, прикопанном в землю глиняном горшке, под камнями.
Для ежей сооружают домики – они должны быть прочно прикреплены к земле, внутрь кладут сено или листья.
Приютом для землероек может стать сухое бревно на земле в укромном месте, засыпанное листьями.
Для ящериц — солнечная каменистая горка с нишами под камнями и запасом песка для откладки яиц.
Для птиц – кормушки.

Перекопка огорода

Перекопка почвы поднимет зарывшихся слизней на поверхность, а птицам и другим хищникам будет проще их обнаружить. Перекапывать огород нужно поздней осенью, при этом не стоит разравнивать землю граблями.

Защелачивание почвы

Слизни, как правило, избегают щелочной земли. Известь и древесная зола снижают кислотность почвы за счёт повышения уровня pH, что в ряде случаев хорошо и для культур, которые не могут получать необходимые питательные вещества из слишком кислой почвы.

Перед перекопкой под зиму известь добавляют в почву или рассыпают прямо на поверхности.

Грамотное мульчирование

Мульчирование некоторых растений на зиму просто необходимо, как же быть в этом случае? Мульчу можно заготовить за пределами участка и когда почва начнёт замерзать, прикрыть ею растения. Или после первых заморозков провести осмотр мульчи в замульчированных приствольных кругах, удаляя моллюсков и их кладки.

Читайте нас также:
#сад #огород
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Найден природный способ остановить порчу продуктов
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Как приготовить экологичное мыло из каштанов?
Изображение к статье: Как приготовить экологичное мыло из каштанов?
Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях
Изображение к статье: Пять пряных трав, которые можно вырастить в домашних условиях
Народные приметы на 13 октября — Григорьев день
Изображение к статье: Народные приметы на 13 октября — Григорьев день
Изображение к статье: Посадка тюльпанов и нарциссов: 3 ошибки, которые совершает каждый второй садовод
Посадка тюльпанов и нарциссов: 3 ошибки, которые совершает каждый второй садовод 344
Изображение к статье: Как правильно провести обрезку цветника в октябре
Как правильно провести обрезку цветника в октябре 216
Изображение к статье: Как переписать свой «финансовый сценарий» — объясняют психологи
Как переписать свой «финансовый сценарий» — объясняют психологи 86
Изображение к статье: Как сформировать крону барбариса, чтобы не навредить и было красиво?
Как сформировать крону барбариса, чтобы не навредить и было красиво? 145

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 46
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 71
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 146
Изображение к статье: Трамп объявил Израиль победителем
В мире
Трамп объявил Израиль победителем 63
Изображение к статье: У младенцев обнаружен новый тип диабета
Техно
У младенцев обнаружен новый тип диабета 119
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Люблю!
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают 204
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 46
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 71
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 146

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео