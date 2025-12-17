На фоне бурного утверждения бюджета работа главного финансового учреждения страны как-то отошла на второй план. И вообще, в последние годы БЛ не выглядит таким уж ньюсмейкером, как было в годину переходов на латвийский рубль, лат и евро.

Но, тем не менее, центробанк Латвии считает себя инновационным и эффективным; обеспечивающим надежный и устойчивый к кризисам финансовый сектор. Ну а последний ведет – современные и доступные услуги. Все эти формулировки – из официального отчета БЛ.

Европейские лидеры

Таргетируемая инфляция – режим денежно-кредитной политики, при коем центробанк публично прогнозирует уровень роста цен. В Латвии, по мнению БЛ, таковой наполовину обеспечивается продуктами питания, что проистекает из недостатков конкуренции и эффективности.

Поэтому, несмотря на все усилия учреждения Мартиньша Казакса, инфляция в октябре в нашей стране составляла 3,8% годовых, что существенно превосходило как уровень еврозоны – 2,2%, так и ставку депозитов (overnight) Европейского центрального банка – 2%.

Что характерно, за последние 2 года европейская инфляция постоянно снижалась – с 3% в конце 2023 года. Латвийская же, начав с очень умеренного 1%, обогнала Союз примерно год назад, и с тех пор только ползла вверх. Разумеется, это не запредельные, двузначные уровни времен ковида и начала войны в Восточной Европе, но, тем не менее, напряжение чувствуют все – и потребители, и бизнес. А БЛ – спокоен.

– Повышать процентные ставки из-за одного сектора, имеющего структурные проблемы – это значит, загонять прочую экономику в рецессию, – заявил М.Казакс депутатам Комиссии по бюджету и финансам (налогам), которые собрались на второй годовой отчет БЛ под председательством Анды Чакши («Новое Единство»).

«Это не было бы лучшим решением», – охарактеризовал потенциальный подъем процентных ставок глава БЛ, заметив, что намерен следовать общей политике ЕЦБ, который на этой неделе определит на совещании ставки в еврозоне.

Как нам обуздать цены

– Лучший способ уменьшения инфляции – это большая конкуренция, – постулирует М.Казакс. – Как со стороны производителей, так и продавцов. И мы видим активность Министерства экономики в этой области. Понемногу, кажется, это начинает приносить плоды. Мы со своей стороны больше помогаем своим анализом, возможной поддержкой решений.

«Это не только вопрос продуктовых цен, но и подъема зарплат, который был и по-прежнему остается устойчиво быстрым, – акцентировал президент Банка Латвии. – Если за ним не следует производительность, это увеличивает инфляцию. Мы видим это в подъеме цен на услуги».

Точно так же, констатировал М.Казакс, увеличиваются в ЛР и административно регулируемые цены: – С нашей стороны есть вопрос – всегда ли это обосновано? Не всегда…

«Мы – лидеры региона»

2025 год, по оценкам банкиров, ознаменовался «годом прорыва в области критических финансовых услуг».

– Это очень важно для безопасности, у нас учатся литовцы и эстонцы, – похвалился президент центробанка. Оффлайновый лимит в нашей стране – 200 евро, что называется, на черный день.

Что это значит? В стране обеспечен прием платежей картами без доступа к интернету – в крупных торговых сетях, на АЗС, в аптеках. То есть, если враг обрубит интернет, жизнь не остановится – на 200 евро можно будет купить еды, лекарств и бензина.

Прошло тестирование непрерывности финансовых услуг – по сетям банкоматов, а также расчетов между крупными предприятиями. До населения доводилась информация – «что о деньгах нужно знать в кризисной ситуации».

С 1 января 2025 года были введены в действие требования по доступности минимального количества наличности; с 5 октября – введена верификация получателей платежей; постоянно проводятся мероприятия по укреплению «цифровой устойчивости» и обнаружению кибер-рисков. Все это делается «учитывая геополитическую ситуацию», многозначительно заметил М.Казакс.

А что там у нас с кредитованием?

Таковое, по оценке БЛ, «становится движущей силой роста экономики». Это весьма оптимистическое мнение, если сопоставить кривые остатков выданных кредитов в доле от ВВП, в государствах еврозоны и Латвии. В 2009 году мы, действительно, были полностью на уровне остальной Европы – кредитов было выдано на 100% от внутреннего валового продукта. Те года М.Казакс оценивает критически: «Пузырь».

Затем, по мере кризисного охлаждения экономики, у нас шло постоянное понижение: в 2012 г. кредитования составляло 66,1% от ВВП, в 2017 г. – 42,8%, в 2023 г. – 28,2%. После самого жесткого в новейшей истории финансового кризиса люди боялись брать в долг, а банки, превратившись в ломбарды, страшились кому-то одалживать без солидного залога.

За последующие полтора года наметился небольшой рост – во II квартале 2025 г. доля кредитов превысила 30%, выйдя, тем самым, на «довоенные» показатели.

В любом случае, это более чем вдвое меньший показатель, чем в то же время в еврозоне – 73,4%. А вот Банк Латвии обнаружил позитивную тенденцию в преобладании кредитов для нефинансовых предприятий – перед кредитованием домохозяйств. Причем более других увеличилась доля долгосрочных обязательств (от 5 лет) – на серьезные 16,7%.

Ставки снижать не пробовали?

Если же обсуждать «любимую» тему кредитной ставки, то она в Латвии – уменьшилась, хотя, как констатирует БЛ, «по-прежнему выше среднего уровня еврозоны».

Между тем, понижение ставки ипотеки (в среднем, указал М.Казакс, ее берут в ЛР на 20 лет) на 1% позволяет дополнительно приобрести аж 6 квадратных метров в здании нового проекта, или 18 метров на вторичном рынке советских «сериек».

БЛ ставит себе в заслугу снижение кредитного бремени для 11 000 ипотечных заемщиков, для страны в целом экономия составила 50 000 000 евро. Таким образом, среднее домохозяйство в течение года сэкономило (а банки недополучили) – по 350 евро.

Как увеличить кредитование в Латвии? БЛ видит несколько направлений:

Облегчение перекредитования юрлиц;

Отмена ограничений на рекламу кредитования в целом;

Содействие финансовой грамотности предприятий;

Многообразный финансовый сектор – более мощная экономика.

Расшифровывая последний тезис, можно отметить внимание БЛ к небанковскому сектору – ему предполагается выдавать специализированные кредитные лицензии, что должно обеспечить большее доверие клиентуры. Центробанк стремится также к секьюритизации – т.е., выпуску ценных бумаг под обеспечение кредитами небанковских предприятий.

Слово имеют пенсионные фонды

«Миллионная прибыль для общества» – так восславил БЛ процесс выхода денег наших пенсионеров на финансовый рынок. Управляющим пенсиям второго уровня в истекшем году дали возможность сэкономить около 2,8 млн евро, понизив потолки комиссионных платежей. Для содействия более активной игре пенсионными накоплениями, пересмотрены лимиты вкладов второго уровня. При содействии Министерства благосостояния, Министерства финансов и Государственного агентства соцобеспечения, «разработано решение, придающее эластичность людям при достижении пенсионного возраста».

В общем и целом, БЛ доволен начатой реформой управления 2-м и 3-м пенсионными уровнями. Всем предлагается следить за своими накоплениями на портале manapensija.lv!

Вице-президент БЛ Санта Пургайле обещает в пенсионной сфере в будущем году большую эластичность, уменьшение бюрократизма, взаимодействие с финансовым сектором.