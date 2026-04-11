Суть метода заключается в том, чтобы записать на бумаге негативные эмоции, вызванные определенным событием, а затем разорвать этот лист на мелкие кусочки и выбросить.

Ученые предполагали, что такой подход поможет хотя бы частично подавить гнев. Однако они были приятно удивлены итогами. Выяснилось, что после проведения эксперимента гнев полностью исчез. Об этом сообщается на портале MedicalXpress.

В ходе исследования одной группе студентов было предложено записать свои негативные переживания на бумаге, затем разорвать ее и выбросить. Другой группе было предложено сохранить эти записи. Авторы исследования зафиксировали результаты: у первой группы чувство гнева полностью исчезло, в то время как у второй группы оно лишь незначительно снизилось.