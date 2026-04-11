На свежем воздухе мы ощущаем себя гораздо лучше, чем в замкнутом пространстве квартиры. Но что происходит с нашим организмом в это время с научной точки зрения?

Просто пребывание в лесу уже приносит успокоение и радость. Однако японская практика шинрин-йоку, или «лесные ванны», позволяет глубже погрузиться в природу и извлечь из этого максимальную пользу.

Звуки леса, ароматы деревьев, солнечные лучи и чистый воздух создают атмосферу комфорта, когда мы находимся на природе. Это помогает нам справиться со стрессом и тревогой, способствует расслаблению и ясности мышления. Время, проведенное на свежем воздухе, может восстановить наше настроение, вернуть энергию и жизненные силы, а также освежить и омолодить нас.

В Японии активно практикуются «лесные ванны», или шинрин-йоку. Слово «шинрин» переводится как «лес», а «йоку» — как «ванна». Это сочетание подразумевает купание в атмосфере леса и восприятие его красот с помощью наших чувств. Это не физические нагрузки, не прогулки или бег — это просто нахождение на природе, соединение с ней и восприятие окружающего мира через зрение, слух, вкус, обоняние и осязание.

Сегодня мы, как никогда, далеки от гармонии с природой. По прогнозам, к 2050 году 66% населения планеты будет проживать в городах.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что даже небольшое время, проведенное на природе, может положительно сказаться на нашем здоровье. Двухчасовая лесная ванна поможет вам отключиться от цифровых устройств и замедлить темп жизни. Это перенесет вас в настоящий момент, снимет стресс и расслабит. Многочисленные исследования подтверждают, что шинрин-йоку действительно приносит пользу для здоровья.

5 интересных фактов о воздействии лесных ванн на наш организм

Шинрин-йоку способствуют снижению уровня стресса и напряжения благодаря фитонцидам — естественным ароматам, выделяемым растениями.

Контакт с природой и зелеными ландшафтами способствует выработке эндорфинов и серотонина, что улучшает настроение и общее самочувствие.

Лесные ванны укрепляют иммунную систему и помогают организму справляться с инфекциями и заболеваниями.

Согласно исследованиям, прогулки по лесу снижают артериальное давление и поддерживают здоровье сердца.

Время, проведенное на природе, способствует концентрации и улучшению когнитивных функций.

Но как правильно «купаться» в лесу? Прежде всего, выберите подходящее место. Убедитесь, что вы оставили телефон и камеру дома. Вам предстоит бродить без определенной цели и в медленном темпе, и никакие устройства вам не понадобятся. Позвольте своему телу стать вашим проводником. Слушайте, куда оно хочет вас привести, и следуйте за ним, не спеша. Наслаждайтесь звуками, ароматами и пейзажами природы.

Позвольте природе войти через ваши уши, глаза, нос, рот, руки и ноги. Слушайте пение птиц и шорох ветра в листве. Рассматривайте кроны деревьев и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь ветви. Вдыхайте лесной аромат и делайте глубокие вдохи. Прикоснитесь руками к стволу дерева. Опустите пальцы в ручей. Лягте на землю и впитайте ароматы леса, открывая в себе чувство радости и спокойствия.

По материалам The Conversation.