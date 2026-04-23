Почему использование старой зимней резины летом может быть опасным?

Дом и сад
Дата публикации: 23.04.2026
Некоторые автомобилисты, стремясь сэкономить, решают летом «докатать» старую зимнюю резину, полагая, что в следующем сезоне все равно придется менять. Однако правило о замене шин не без оснований: эксплуатация старой зимней резины в летний период может представлять опасность. Эксперты журнала «За рулем» разобрались, с чем это связано и какие риски несет водитель.

 

В чем различия между зимними и летними шинами?

Главные отличия этих двух типов шин заключаются в составе резины и конструкции протектора. Зимняя резина предназначена для температур ниже нуля: резиновая смесь в таких шинах более мягкая, а протектор имеет глубокие и широкие канавки с множеством ламелей — узких борозд. Это сочетание характеристик позволяет резине не «дубеть» на морозе, сохраняя эластичность и гибкость, а протектор обеспечивает лучшее сцепление с заснеженной или обледенелой дорогой. Как указывает издание, «под большими нагрузками это создает эффект так называемого „переступания по асфальту“ разделенных блоков протектора».

Почему не стоит использовать зимнюю резину летом?

Эксплуатация зимних шин в теплую погоду на раскаленном асфальте может привести к серьезным проблемам из-за изменения свойств резиновой смеси. Размягчение протектора зимних шин на горячем асфальте может вызвать потерю управляемости, ухудшение тормозных характеристик и нестабильность в поворотах.

Эксперты издания предупреждают, что зимняя шина в жару может стать настолько мягкой, что начнет «размазываться» по асфальту — водитель будет ощущать нечто похожее на отказ тормозов.

