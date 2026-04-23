23 апреля в православных храмах почитают святого мученика Терентия, жившего в III веке. В народном календаре этот день известен как Терентий Маревный или Терентьев день. Считалось, что в это время неверные жены должны открыться своим супругам о совершенных изменах, чтобы сохранить семейное счастье и мир.

23 апреля православные верующие отмечают память святого мученика Терентия, который жил в III веке. Он был одним из сорока христиан, пострадавших за свою веру во времена жестокого правления императора Декия.

Терентий, командовавший отрядом, состоящим из 40 христиан, проживал в Карфагене. Когда начались гонения на христиан, император Декий приказал жестоко наказывать всех, кто отказывался выполнять его указания о жертвоприношениях идолам. Воины, под командованием Терентия, отказались подчиниться, и попали в немилость правителя Фортунатиана.

Когда христианам показали, какие пытки их ожидают за упорство, все сорок воинов решили следовать предначертанному пути и заявили о своей верности Богу. Терентия и троих его ближайших друзей заковали в цепи, заключили в темницу и начали морить голодом. Остальных подвергли ужасным пыткам и казнили.

В заключении в тюрьме воины не поддались уговорам отказаться от своей веры. Когда язычники поняли, что голод не страшен христианам, они бросили в камеру ядовитых змей. Однако те не тронули воинов, а напали на тюремщиков. В итоге Фортунатиан отдал приказ о казни Терентия и его друзей.

Народный календарь: Терентьев день

Праздник, посвященный великомученику Терентию, имел различные названия: Терентий Маревный, Терентьев день, День Терентия, День солнцезахода. Прозвище Маревный связано со словом «марево». Согласно приметам, 23 апреля (10 апреля по старому стилю) восход солнца часто наблюдали в туманной дымке.

Терентий Маревный приходился на время весеннего бездорожья, когда ручьи размывали почву, превращая её в непроходимое болото. «Кругом грязь – ни проехать, ни пройти», «На Терентия дорога рушится», – говорили крестьяне.

Терентьев день: что следует сделать

Согласно традициям, предки считали, что в первую очередь необходимо посетить церковь, помолиться святому великомученику Терентию и попросить у него терпения. Это качество нужно для преодоления всех бед и неприятностей в повседневной жизни. Считалось, что святой может помочь больным, облегчая их страдания.

Неверным женам в Терентьев день следовало признаться своим мужьям в изменах (если таковые имели место). Три дня перед этим непростым шагом полагалось соблюдать строгий пост, а 23 апреля, после утренней службы, раздать милостыню нуждающимся.

В этот день хозяйки особенно тщательно мыли полы, стирали одежду и белье, ухаживали за комнатными растениями. Считалось, что такие действия принесут в дом мир и покой, а гости будут с радостью навещать хозяев.

Терентьев день: народные приметы

Народные приметы гласили: если в Терентьев день солнце появлялось в окружении дымки, это предвещало хороший урожай пшеницы. Если же небо было ясным, это служило знаком для печали, так как означало необходимость перепахивать и заново засеивать поля.

Если в ночь на 23 апреля приснится покойный родственник, это предвещает здоровье, исцеление от недугов и удачу в делах.

Если в Терентьев день на деревьях наблюдали много птиц, это предвещало жаркое и солнечное лето. Появление пауков в доме сулило потепление. Сильный ветер, напротив, считался плохим знаком, предвещающим неурожайный год.

Если в Терентьев день правая нога первой увязнет в грязи, это предвещает удачу в делах. Если же первой увязнет левая нога, это сулит счастье и покой в доме.

Терентий Маревный: чего следует избегать

У Терентия Маревного есть свои запреты. Так, 10 апреля (по старому стилю) было запрещено отмечать дни рождения или другие праздники. Все увеселительные мероприятия откладывались на другие дни, так как считалось, что песни, танцы и весёлые посиделки могут закончиться слезами. В Терентьев день также запрещались:

Употребление алкоголя – он может затуманить разум и стать причиной скандала или драки.

Порочить доброе имя родственников, друзей или соседей – это приведет к болезни.

Пользоваться острыми предметами – к беде.

Предлагать руку и сердце – такой союз не продержится долго.

Выбрасывать еду, оставшуюся после обеда или ужина – в доме могут закончиться запасы продовольствия.

Отказывать в милостыне просящим – можно самим оказаться на их месте.

Заниматься работой на огороде или в саду – всё, что посажено, будет болеть и плохо приживаться.

Влюбленным и супругам не следует проводить время порознь, разъезжаясь в разные стороны – в следующем году им тоже придется провести его не вместе.

В Терентьев день старцы предостерегали: нельзя стрелять в птиц и рубить деревья. Птицы – существа, ближе всех находящиеся к солнцу, а без деревьев они просто погибнут.