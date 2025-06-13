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Диетолог назвала 7 признаков того, что вы едите слишком много сахара 0 647

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Диетолог назвала 7 признаков того, что вы едите слишком много сахара

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, в среднем человек потребляет около 17 чайных ложек добавленного сахара в день. При этом норма составляет не более 9 чайных ложек для мужчин и не более 6 для женщин. Вот как понять, что в вашем рационе слишком много сахара.

Одним из сигналов чрезмерного употребления сахара считаются перепады настроения. Всему виной скачки уровня глюкозы в крови. Когда организм получает порцию сахара, настроение поднимается, но резкое падение его уровня влечет за собой раздражительность и тревожность.

Конечно, сахар также влияет на набор веса, ведь в нем содержится большое количество калорий. Причем эти калории — пустые, они не несут в себе питательной ценности.

Еще один признак, что вы едите слишком много сахара, — это проблемы с кожей. Сахар может влиять на гормональные изменения, которые приводят к появлению акне. Кроме того, он вызывает воспаление. Диетолог Эми Гудсон отмечает, что продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют чрезмерное выделение кожного сала. Это тоже причина возникновения акне.

Если вы постоянно чувствуете себя уставшим, это тоже может быть вызвано чрезмерным употреблением сахара. Причина также кроется в резких изменениях уровня глюкозы в крови. Если сразу после сладкого перекуса вы ощущаете прилив энергии, то, когда этот уровень вскоре снизится, бодрость тоже сойдет на нет.

Бессонница также может возникнуть из-за сахара. Если на ночь вы съели что-то сладкое, концентрация мелатонина — гормона сна — в вашем организме может нарушиться, и заснуть скорее всего будет труднее. Чрезмерное употребление сахара также может стать причиной беспокойного сна.

Кроме того, сахар может вызвать переедание. Он взаимодействует с гормонами голода (лептином и грелином), из-за чего мозг не получает сигнал о насыщении, сообщила Гудсон изданию Eat This Not That!. Скачки сахара в крови тоже имеют место: когда резкий всплеск заканчивается, организм снова ощущает чувство голода.

Чрезмерное употребление сладостей также ведет к раздражительности. Всему виной все те же скачки сахара в крови, которые влияют на эмоциональное состояние.

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