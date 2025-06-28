Диетолог назвала овощ №1 для борьбы с высоким холестерином

Диетолог из Канады Вероника Рауз назвала продукт, который способен не только улучшить пищеварение, но и укрепить здоровье сосудов.

Лучшим овощем для сохранения и поддержания сердечного здоровья эксперт признала брюссельскую капусту.

Брюссельская капуста — один из чемпионов по содержанию растворимой клетчатки. Всего полстакана вареного продукта содержит около 2 г пищевых волокон. Растворимая клетчатка связывает «плохой» холестерин (ЛПНП) и выводит его из организма, снижая риск образования атеросклеротических бляшек и, как следствие, инфарктов и инсультов.

Кроме того, в этой капусте присутствует полный арсенал антиоксидантов. Кверцетин, кемпферол и витамин С нейтрализуют свободные радикалы, защищая сосуды от окислительного стресса. Исследования показали, что у тех, кто регулярно ест крестоцветные (включая брюссельскую капусту), риск сосудистых проблем снижается на 46%.

Рауз в беседе с EatingWell также напомнила, что овощи и фрукты должны составлять основу ежедневного рациона — потреблять следует около 400 г таких продуктов.