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Какие продукты нельзя запивать кофе? Смысла в таких сочетаниях ровно «ноль» 0 626

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Какие продукты нельзя запивать кофе? Смысла в таких сочетаниях ровно «ноль»

Диетолог Паула Мартин советует не пить кофе с некоторыми продуктами и блюдами. Причина? Напиток мешает усвоению железа.

В интервью изданию El Español эксперт напомнила, что железо является ключевым микроэлементом для человека. Оно участвует в транспортировке кислорода, влияет на уровень энергии, концентрацию и выносливость.

Дефицит железа может обернуться анемией, хронической усталостью и ухудшением когнитивных функциq.

Проблема в том, что большая часть растительного железа попадает в наш рацион из таких продуктов, как бобовые, шпинат, тофу, орехи и цельнозерновые. Если параллельно с их употреблением пить кофе, то организм ничего не получит. Животное железо, например из печени или красного мяса, усваивается значительно лучше, ему напиток не мешает.

Диетолог посоветовала подавать с растительными источниками железа продукты, богатые витамином C — подойдут апельсины, киви, клубника и даже капуста. А вот кофе лучше отложить на 1–2 часа.

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