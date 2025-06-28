Какие продукты нельзя запивать кофе? Смысла в таких сочетаниях ровно «ноль»

В интервью изданию El Español эксперт напомнила, что железо является ключевым микроэлементом для человека. Оно участвует в транспортировке кислорода, влияет на уровень энергии, концентрацию и выносливость.

Дефицит железа может обернуться анемией, хронической усталостью и ухудшением когнитивных функциq.

Проблема в том, что большая часть растительного железа попадает в наш рацион из таких продуктов, как бобовые, шпинат, тофу, орехи и цельнозерновые. Если параллельно с их употреблением пить кофе, то организм ничего не получит. Животное железо, например из печени или красного мяса, усваивается значительно лучше, ему напиток не мешает.

Диетолог посоветовала подавать с растительными источниками железа продукты, богатые витамином C — подойдут апельсины, киви, клубника и даже капуста. А вот кофе лучше отложить на 1–2 часа.