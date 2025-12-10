Повышенный уровень холестерина в крови является прямым предвестником образования бляшек и закупорки сосудов. Это, в свою очередь, может привести к инфарктам и инсультам. Рекомендуется регулярно сдавать анализы и контролировать уровень холестерина, особенно если у близких родственников были случаи сосудистых заболеваний. Однако не менее важным аспектом является и питание.

Кардиолог Наталья Антипина выделила десять рекомендаций по питанию, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

Вместо красного мяса предпочтение стоит отдавать рыбе, птице или бобовым, таким как горох, чечевица и фасоль. Говядину и баранину следует употреблять не чаще двух раз в неделю, а субпродукты, такие как печень и почки, лучше полностью исключить из рациона.

При готовке желательно отказаться от сливочного масла. Даже если оно указано в рецепте, его можно заменить на более полезные варианты: льняное, подсолнечное, оливковое или соевое масло. Однако даже растительного масла в рационе должно быть не менее двух столовых ложек в день.

Яйца, безусловно, являются полезным и питательным продуктом, но если цель состоит в снижении уровня холестерина, рекомендуется ограничить потребление до трех яичных желтков в неделю, включая те, что используются в приготовлении других блюд.

Сладости, такие как печенье, пирожные, торты, а также булочки и пирожки, следует ограничить до одной порции в неделю.

При выборе молочных продуктов важно обращать внимание не только на производителя, но и на содержание жира. В корзину стоит класть продукты с минимальным содержанием жира.

Хотя может показаться, что список запретов слишком велик, это не так. Фрукты и овощи имеют «зеленый свет». Их нужно съедать не менее 400 граммов в день, исключая картофель. Овощные салаты лучше заправлять растительным маслом, а не майонезом.

Каши также можно и нужно есть, добавляя в них сухофрукты, фрукты или орехи для улучшения вкуса. Вместо обычного хлеба предпочтительнее выбирать хлеб грубого помола.

Морепродукты будут весьма полезны для сосудов. Например, моллюски, морские гребешки, мидии и морская капуста. Однако креветки стоит избегать, так как они содержат много холестерина.

При готовке следует минимизировать использование соли и сахара. Лучше отваривать, готовить на пару или запекать, чем жарить.

И последнее — полный отказ от алкоголя. В любом виде.