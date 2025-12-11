Нутрициолог Ника Сергунина выделила полезные свойства говядины, которые могут помочь мужчинам сохранить мышечную массу.

По словам эксперта, после 40 лет мужчины становятся более уязвимыми к саркопении — постепенной потере мышечной массы. Говядина является превосходным источником высококачественного животного белка, который необходим для наращивания мышечной массы.

«Белок, содержащийся в говядине, включает все необходимые аминокислоты для восстановления и поддержания мышц», — подчеркивает специалист.

Кроме того, говядина богата креатином, который способствует увеличению выработки энергии в мышцах. Это, в свою очередь, помогает улучшить физическую работоспособность мужчин.