Диетолог объяснила, почему говядина полезна для мужчин

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, почему говядина полезна для мужчин

Нутрициолог Ника Сергунина выделила полезные свойства говядины, которые могут помочь мужчинам сохранить мышечную массу.

 

По словам эксперта, после 40 лет мужчины становятся более уязвимыми к саркопении — постепенной потере мышечной массы. Говядина является превосходным источником высококачественного животного белка, который необходим для наращивания мышечной массы.

«Белок, содержащийся в говядине, включает все необходимые аминокислоты для восстановления и поддержания мышц», — подчеркивает специалист.

Кроме того, говядина богата креатином, который способствует увеличению выработки энергии в мышцах. Это, в свою очередь, помогает улучшить физическую работоспособность мужчин.

