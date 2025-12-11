Baltijas balss logotype
Темный шоколад способствует улучшению интеллекта, но только у определенной категории людей

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Темный шоколад способствует улучшению интеллекта, но только у определенной категории людей

Новое исследование показало, что темный шоколад может поддерживать и развивать когнитивные функции у пожилых людей. Это связано с флаванолами, содержащимися в какао-бобах. Однако такой эффект наблюдался лишь у участников с неправильным питанием.

 

Флаваноиды, попадая в организм, способствуют улучшению обменных процессов, укрепляют сосуды, снижают свертываемость крови и защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Таким образом, полифенолы помогают предотвратить развитие различных заболеваний, включая деменцию. Это происходит благодаря антиоксидантам с противовоспалительными свойствами, содержащимся в этих питательных веществах.

Ранее проведенные исследования показывали, что экстракт какао может оказывать защитное воздействие на здоровье мозга, однако результаты были неоднозначными или недостаточно убедительными. В связи с этим ученые из Массачусетского технологического института решили провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, как флавоноиды из какао-бобов влияют на когнитивные способности пожилых людей.

Процесс исследования

В исследовании участвовали 573 пожилых человека со средним возрастом 69 лет. В начале эксперимента каждый из них прошел подробное индивидуальное когнитивное тестирование. Кроме того, добровольцы заполнили анкету, в которой указали свой образ жизни, привычки в питании и состояние здоровья.

Участников разделили на две группы. Одна группа в течение двух недель ежедневно употребляла 500 миллиграммов темного шоколада с добавлением экстракта какао, в то время как другая группа получала плацебо. По истечении этого времени участники снова прошли когнитивное тестирование.

Анализ результатов показал, что те, кто на момент начала исследования имел вредные привычки в питании и употреблял темный шоколад в течение двух недель, во второй раз ответили на некоторые вопросы более правильно. В то же время среди тех, кто уже придерживался здорового питания, никаких когнитивных улучшений не было зафиксировано.

Ученые также выяснили, что какао содержит флаванол эпикатехин, который снижает воспаление и дегенерацию в мозге.

Где можно найти флавоноиды

Не только в шоколаде! Поэтому не стоит злоупотреблять темным шоколадом: чтобы получить 500 мг флавоноидов, необходимо съесть более 100 граммов продукта, что содержит около 600 килокалорий. Это почти треть от рекомендуемой суточной нормы для взрослого человека! Такое количество шоколада может привести к увеличению веса и недостатку необходимых питательных веществ.

Вместо этого лучше включить в рацион такие продукты, как чай, цитрусовые и соки, ягоды, красное вино, яблоки, фасоль и другие бобовые.

