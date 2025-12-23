У некоторых фруктов сезон созревания приходится на позднюю осень, так что они доступны всю зиму и при этом содержат массу полезных веществ.

Врач эндокринолог-диетолог Мария Брижан перечислила для АиФ лидеров фруктов, которые могут дать зимой натуральную витаминную поддержку организму.

**Цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут, помело, лайм) **

Богаты витамином С, который, являясь мощным антиоксидантом, укрепляет иммунитет и оказывает противовоспалительное действие. Также он регулирует свертываемость крови, положительно влияет на регенерацию тканей, способствует усвоению организмом железа, укрепляет сосудистую стенку, участвует в синтезе коллагена. Цитрусовые содержат витамины группы В, калий, кальций и магний, являются источником пищевых волокон. Один апельсин покрывает суточную потребность организма в витамине С. Не только апельсины. 10 продуктов, богатых витамином С | Фотогалерея Шиповник (450–1000 мг). В нём самое большое содержание аскорбиновой кислоты, причём в сушёном шиповнике её даже в два раза больше, чем в свежем. И весит сушёный шиповник гораздо меньше. Так что надо доставать из шкафа заготовленный ещё осенью и заваривать его, добавлять в чай.

Гранат

Содержит витамины С, К и группы В, а также целый ряд минеральных веществ (калий, железо, магний, фосфор, кальций, марганец, натрий, селен, хром, кремний, медь и цинк). Мощное антиоксидантное, противовоспалительное, противоопухолевое действие гранат оказывает благодаря уникальным антиоксидантам эллагитаннинам. Замедление процессов старения, положительное влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, ранозаживляющий, антигельминтный и противосудорожный эффекты — вот чем еще может порадовать нас гранат. Клетчатка в составе граната улучшает работу пищеварительной системы.

Хурма

Богата витамином А (в форме бета-каротина), важного для зрительной функции. Употребление одного плода хурмы обеспечивает около половины суточной нормы витамина А. Полезными для зрения также являются лютеин и зеаксантин, содержащиеся в кожуре хурмы. Фрукт является источником витамина С и витаминов группы В, которые играют ключевую роль в работе нервной системы, а также благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Минеральные вещества (кальций, магний, йод, фосфор, марганец, калий и железо), клетчатка, полифенолы, дубильные вещества усиливают пищевую ценность хурмы. Флавоноиды, которые содержит хурма, обладают антиоксидантными и противодиабетическими свойствами.

Яблоки

Содержат витамины (A, C, E, K и группы B) и минеральные вещества (калий, магний, железо и кальций), клетчатку. Зимние сорта яблок (Симиренко, Антоновка, Куликовское, Антей, Богатырь, Голден, Фуджи) отлично хранятся и не теряют полезных свойств до весны.

Бананы

В их составе есть витамин В6, который играет важную роль в работе нервной системы. Аминокислота триптофан в банане — предшественник серотонина («гормона счастья»). Так что эти фрукты отлично помогают улучшить настроение, память, внимание и сон. Витамин С, калий, магний, клетчатка и антиоксиданты (главным образом катехины) положительно влияют на иммунитет, работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.