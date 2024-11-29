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Переговоры с инвестором airBaltic движутся к подписанию соглашения - министр 1

Бизнес
Дата публикации: 29.11.2024
BB.LV
Переговоры с инвестором airBaltic движутся к подписанию соглашения - министр

Переговоры со стратегическим инвестором национальной авиакомпании Латвии airBaltic движутся к подписанию акционерного соглашения, заявил министр транспорта Каспар Бришкенс в пятницу в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Министр выразил надежду, что акционерное соглашение удастся заключить еще в этом году.
"Переговоры вошли в очень динамичную фазу", — отметил Бришкенс, добавив, что работа по подписанию соглашения активно продолжается.

Также министр подчеркнул, что в этом году по ряду причин не удалось провести первичное публичное размещение акций (IPO) airBaltic. Среди факторов он назвал сложную ситуацию в авиационной отрасли и экономике в целом.

"Ответственность за привлечение капитала лежит на [генеральном директоре и председателе правления airBaltic] Мартине Гаусе и [председателе совета airBaltic] Клавсе Васксе. Соответственно, мы потребуем отчет по выполнению этой задачи", — заявил Бришкенс, добавив, что ожидает оценки работы правления и совета компании.

Ранее сообщалось, что, согласно информации Bloomberg, немецкая национальная авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приобретения акций airBaltic.

В августе латвийское правительство на закрытом заседании решило, что после IPO государству следует сохранить минимум 25% плюс одну акцию в капитале airBaltic. Бришкенс пояснял, что переговоры со стратегическим инвестором ведутся не о продаже контрольного пакета, а о приобретении миноритарной доли до IPO или в процессе IPO, а также о возможном участии в IPO.

В сентябре программа de facto Латвийского телевидения сообщила, что рассматривается возможность продажи стратегическому инвестору 10% акций airBaltic.

В рамках подготовки к IPO airBaltic планирует сократить уставный капитал на 571,293 миллиона евро и упростить существующую структуру акций. После сокращения уставный капитал составит 25,179 миллиона евро.

В 2022 году выручка airBaltic составила 664,289 миллиона евро, что на 33,2% больше, чем годом ранее. Компания также получила прибыль в размере 33,852 миллиона евро, тогда как годом ранее были убытки. Авиакомпания перевезла 4,536 миллиона пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и совершила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1 — 2,03%.

#каспарс бришкенс #airbaltic
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Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    29-го ноября

    Биршкенс обещал гауса посадить на бутылку, если тот не выведет компанию на ипо, а ведь надо сажать на бутылку самого брикшенса за такое

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