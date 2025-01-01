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В Латвии ввели новую модель продажи лекарств. Что будет с ценами на них? 1

Бизнес
Дата публикации: 01.01.2025
LETA
В Латвии ввели новую модель продажи лекарств. Что будет с ценами на них?

С этого года в Латвии вступила в силу новая модель формирования цен на лекарства, согласно которой для дистрибьюторов установлена фиксированная наценка в размере 0,50 евро за упаковку рецептурного лекарства, а также введена плата за обслуживание рецептов.

Теперь жителям придется оплачивать из своего кармана 75 центов за рецепт, а еще 75 центов за каждое обслуживание рецепта крупным аптекам будет выплачивать государство. Единственным аптекам в населенных пунктах государство дополнительно компенсирует 1,75 евро за рецепт.

Одновременно с этим в модели улучшен доступ к новым инновационным медикаментам: расширен список компенсируемых лекарств и унифицирован механизм наценок, что приведет к снижению стоимости медикаментов. В результате введения новой модели уменьшены расходы, в частности, на самые дорогие лекарства.

За рецепты, выписанные детям до 18 лет, платить не нужно. Освобождены от оплаты фармацевтической услуги также малоимущие лица.

Кроме того, для хронических пациентов появится возможность выписывать лекарства на трехмесячный курс лечения в одном рецепте. Если лекарства из рецепта будут получаться в аптеке по частям, плата за фармацевтическую услугу (75 центов) будет взиматься только при первом посещении.

Дополнительная поддержка в новой модели предусмотрена для индивидуальных аптек, которые выполняют также социальные функции в регионах. Для них установлена повышенная компенсация, аналогично практике для семейных врачей, чтобы способствовать доступности услуг, уточнила Каупере.

Минздрав обосновал введение новой модели тем, что цены на медикаменты в Латвии до сих пор были выше, чем в Литве и Эстонии. Изменения обеспечат снижение цен на рецептурные лекарства за счет изменения прежней модели наценок, что ранее указывали также Совет по конкуренции, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.

Минздрав полагает, что новая модель наценок "предусматривает отказ от непрозрачной процентной системы наценок для дистрибьюторов и аптек, которая могла стимулировать продажу пациентам более дорогих медикаментов вместо равноценных по эффективности, но более дешевых лекарств".

#цены на лекарства
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    1-го января

    От перемены мест слагаемых сумма, выплачиваемая потребителем не меняется. Стоимость лекарств складывается не только из жажды прибыли владельцев аптек, но и собственников фармацевтических корпораций. Покупатель не станет платить меньше.

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