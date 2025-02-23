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И дальше будем говорить по-русски: в airBaltic ответили на языковую критику 5

Бизнес
Дата публикации: 23.02.2025
BB.LV
И дальше будем говорить по-русски: в airBaltic ответили на языковую критику

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic и впредь будет использовать для общения с клиентами русский язык. Такую позицию, отвечая на жалобы депутата Бутанса (нацблок), дали в авиакомпании.

Благодарим Вас за Ваше письмо и вопросы относительно использования русского языка в коммуникационных и информационных ресурсах латвийской национальной авиакомпании airBaltic. Несомненно, эта тема весьма актуальна в нынешней геополитической ситуации.

С момента начала полномасштабной войны России на Украине в 2022 году airBaltic приостановила все полеты в Россию и из России. Однако в маршрутной сети авиакомпании есть страны, где значительная часть пассажиров в первую очередь использует для общения русский язык, а не общепринятые в международном масштабе английский или французский. Армения. Азербайджан и Грузия. Здесь следует отметить, что около 200 тысяч клиентов airBaltic по всему миру подписались на общение и информацию на русском языке. Как международная авиакомпания airBaltic работает на различных рынках, и наша цель — обеспечить легкий доступ к информации для всех наших пассажиров.

На протяжении 30 лет airBaltic гордится своим статусом национальной авиакомпании Латвии и возможностью нести имя Латвии по всему миру. Об этом свидетельствует базирование компании в аэропорту Рига, активное участие наших сотрудников в международных отраслевых конференциях, а также самолеты, окрашенные в цвета государственного флага Латвии, поддержка латвийских спортсменов и других талантов.

Национальная авиакомпания решительно осуждает войну России на Украине и полностью поддерживает мир во всем мире, и эта приверженность находит свое отражение и в практических действиях: в марте 2024 года генеральный директор и президент airBaltic Мартин Гаусс с делегацией авиакомпании посетил Киев, где он встретился с вице-премьер-министром — министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, а также с руководством аэропорта Борисполь. В ходе встречи была подтверждена готовность airBaltic возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу, как только это станет безопасно и будет получено одобрение Европейского агентства по безопасности полетов.

Что касается Ваших вопросов о языковой политике других авиакомпаний, то каждая компания принимает собственные стратегические решения, адаптируясь к своей маршрутной сети и потребностям пассажиров.

#дерусификация #airbaltic
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Комментарии (5)

  • DJ
    Danik Jupiters
    25-го февраля

    Был в Литве, заехал в торговый центр денги с банкомата снять, так там в банкоматах русский язык есть..

    47
    2
  • Н
    Николай
    24-го февраля

    Недавно был в Эстонии. Встретил молодых солдатов лет 18-20. Они между собой говорили по русски. В Эстонии как то лучше обстановка с языком. Конечно политика, как всегда, не даёт народу свободно жить и развиваться как этого хотят сами люди.

    100
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Николай
    24-го февраля

    В Эстонии и принят, и ратифицирован закон о национальных меньшинствах на территории Эстонии. Причем, он и работает.

    71
    4
  • Ч
    Чангл
    24-го февраля

    Неужели если перестать говорить по русски, то наша жизнь изменится? У нас нет других проблем? Да сейчас только что из Эстонии. Там люди более счастливые чем в Латвии

    141
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Чангл
    24-го февраля

    Советую пообщаться с Эстонскими таможенниками и Ваше впечатление измениться на противоположное в один миг.

    21
    9
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