Брюссель просит граждан ЕС собрать «тревожный чемоданчик»

Брюссель требует от каждой страны-члена ЕС составить список предметов "аварийного комплекта средств выживания" для своих жителей, рассчитанный на трое суток. Это один из пунктов Preparedness Union Strategy - стратегии готовности Евросоюза к возможным кризисам.

Также она предусматривает увеличение запасов предметов первой необходимости и укрепление военно-гражданского сотрудничества.

Стратегия, представленная в среду Европейской комиссией, включает в себя перечень из 30 конкретных действий, которые должны предпринять страны-члены ЕС, чтобы повысить свою готовность к разного рода ЧС - от стихийных бедствий и промышленных аварий до кибератак и военных конфликтов.

"Мы в Евросоюзе должны думать иначе, думать шире, потому что угрозы множатся и становятся более масштабными", - пояснила журналистам Хаджа Лахбиб, комиссар по вопросам гуманитарной помощи и антикризисного управления.

