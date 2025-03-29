В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени»

Радар советского истребителя-перехватчика МиГ-31 был «технологическим чудом своего времени и требовал участия почти каждой крупной советской оборонной электронной фирмы». Об этом рассказывает 19FortyFive.

В публикации отмечается, что МиГ-31 стал первым боевым самолетом в мире, серийно получившим радар с пассивной фазированной антенной решеткой. «Его дальность поиска составляла 124 мили (200 километров — прим.) в переднем полушарии и 56 миль (90 километров) — в заднем. Он мог отслеживать цели на расстоянии 75 миль (120 километров)», — пишет американское издание.

Обозреватель Рубен Джонсон напоминает, что истребитель-перехватчик мог отслеживать десять целей, а затем поражать до четырех одновременно. При этом выбор целей осуществлял компьютер, который самостоятельно ранжировал мишени по приоритету.

«Огромные усилия были вложены в программу по той простой причине, что оборона СССР требовала самолета, который мог бы перехватить любую ядерную платформу, будь то бомбардировщик или крылатая ракета, прежде чем она сможет выстрелить по своей цели внутри Советского Союза», — говорится в публикации.

Там же напоминается, что МиГ-31 появился после того, как Запад получил доступ к самолету МиГ-25, который в 1976 году летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию.