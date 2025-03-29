Baltijas balss logotype

В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени» 0

В мире
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени»
ФОТО: Global Look Press

19FortyFive: радар МиГ-31 был технологическим чудом своего времени.

Радар советского истребителя-перехватчика МиГ-31 был «технологическим чудом своего времени и требовал участия почти каждой крупной советской оборонной электронной фирмы». Об этом рассказывает 19FortyFive.

В публикации отмечается, что МиГ-31 стал первым боевым самолетом в мире, серийно получившим радар с пассивной фазированной антенной решеткой. «Его дальность поиска составляла 124 мили (200 километров — прим.) в переднем полушарии и 56 миль (90 километров) — в заднем. Он мог отслеживать цели на расстоянии 75 миль (120 километров)», — пишет американское издание.

Обозреватель Рубен Джонсон напоминает, что истребитель-перехватчик мог отслеживать десять целей, а затем поражать до четырех одновременно. При этом выбор целей осуществлял компьютер, который самостоятельно ранжировал мишени по приоритету.

«Огромные усилия были вложены в программу по той простой причине, что оборона СССР требовала самолета, который мог бы перехватить любую ядерную платформу, будь то бомбардировщик или крылатая ракета, прежде чем она сможет выстрелить по своей цели внутри Советского Союза», — говорится в публикации.

Там же напоминается, что МиГ-31 появился после того, как Запад получил доступ к самолету МиГ-25, который в 1976 году летчик-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию.

16
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео