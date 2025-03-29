Вице-премьера Сербии раскритиковали за «флирт с Москвой»

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос раскритиковала вице-премьера Сербии Александра Вулина за интервью российскому госагентству. Об этом сообщает телеканал N1.

По ее мнению, «флирт с Москвой» не поможет Сербии стать членом ЕС. «Надеюсь, что господин Вулин не будет в новом правительстве. Потому что тот, кто действует антиевропейски, не может в то же время вести Сербию в ЕС», — подчеркнула она.