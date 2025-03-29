Baltijas balss logotype

Вэнс и Белый дом предложили Трампу уволить Уолтца после скандала с чатом в Signal 0

В мире
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Вэнс и Белый дом предложили Трампу уволить Уолтца после скандала с чатом в Signal
ФОТО: Global Look Press

Politico: Вэнс и Белый дом предложили Трампу уволить Уолтца после скандала.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата и директор по кадрам Белого дома Сьюзи Уайлс и Серхио Гор предлагали американскому лидеру Дональду Траму уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца после скандала с чатом в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, высокопоставленные чиновники на частной встрече предложили «указать на дверь» советнику, который добавил журналиста в переписку.

По мнению собеседников Трампа, скандал с чатом поставил Белый дом в неловкое положение. Глава государства согласился, что Уолтц «облажался», однако решил не увольнять его. Как пояснил один из источников издания, в администрации могут ждать удобного момента, и через пару недель советник отправится в отставку.

Ранее Уолтц заявил, что Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. Он добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов, и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу».

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Наша Латвия
Начался охотничий сезон 2025/2026 года
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео