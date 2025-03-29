Вэнс и Белый дом предложили Трампу уволить Уолтца после скандала с чатом в Signal

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава аппарата и директор по кадрам Белого дома Сьюзи Уайлс и Серхио Гор предлагали американскому лидеру Дональду Траму уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца после скандала с чатом в мессенджере Signal. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По ее данным, высокопоставленные чиновники на частной встрече предложили «указать на дверь» советнику, который добавил журналиста в переписку.

По мнению собеседников Трампа, скандал с чатом поставил Белый дом в неловкое положение. Глава государства согласился, что Уолтц «облажался», однако решил не увольнять его. Как пояснил один из источников издания, в администрации могут ждать удобного момента, и через пару недель советник отправится в отставку.

Ранее Уолтц заявил, что Голдберг попал в секретный чат Белого дома под чужим номером телефона. Он добавил, что номера журналиста не было в списке его контактов, и подчеркнул, что он «каким-то образом оказался в чьих-то контактах, а затем был втянут в эту группу».