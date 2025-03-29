Внезапно: ЕС урежет поставки сельскохозяйственной продукции с Украины

С июня власти Евросоюза собираются существенно сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, урезав соответствующие импортные квоты. Об этом со ссылкой на комментарий агентству AFP еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена сообщают СМИ.

Чиновник признал, что прежний размер квот не сохранится, однако не уточнил, какие позиции попадут под сокращение и насколько сильным для каждой из них оно окажется.

До этого агентство Reuters указывало, что Еврокомиссия хочет заметно снизить поставки сахара с Украины из-за жалоб европейских фермеров, которые столкнулись с обвалом цен на рынке. Также говорилось о сокращении квот на зерно и ряд других продуктов, но без подробностей.

Евросоюз предоставил продукции украинских фермеров беспошлинный доступ на свои рынки в 2022 году в связи с началом боевых действий на территории республики.

Поводом для такого решения стало стремление поддержать Киев на фоне сложностей с вывозом продукции морским путем. С того момента Украина практически восстановила объем морского товарооборота, поэтому квотирование продукции для поставок в ЕС стало менее актуальным.