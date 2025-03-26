Baltijas balss logotype
Рыбная продукция в Латвии будет только дорожать - производители

Бизнес
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рыбная продукция в Латвии будет только дорожать - производители
ФОТО: LETA

Из-за роста издержек и дефицита сырья рыбная продукция будет только дорожать, в интервью агентству LETA прогнозирует президент Союза рыбопереработчиков Латвии (СРЛ), совладелец ООО "Karavela" Янис Энделе.

По его словам, отрасль сейчас сталкивается с уникальным циклом роста цен — хотя логично было бы ожидать их снижения, на деле цены растут уже пятый год подряд.

Энделе отметил, что при планировании бюджета на этот год нет оснований надеяться на снижение цен на сырьё, так как запасы рыбы и ресурсы в целом не улучшаются.

"Я в отрасли уже 20 лет — раньше, если в одном году цена на что-то повышалась, то в следующем году она снижалась, иногда больше, иногда меньше. Каждый год были ‘качели’ цен, но сейчас уже пять лет подряд наблюдается только рост", — сказал он.

Он объяснил, что себестоимость продукции формируют две крупные статьи расходов — зарплата и цена сырья.

"Чтобы произвести одну баночку, помимо доставки рыбы в цех, есть человек, который вручную нанизывает рыбки на шампуры для копчения. К сожалению, этот процесс невозможно механизировать. Мы много исследовали и инвестировали деньги в пилотные проекты по автоматизации, но пока результат не сопоставим с ручной работой. Затем, когда рыба уже закопчена, есть человек, который вручную укладывает её в банку. В любом случае это ручной труд", — рассказал президент СРЛ.

По его словам, за последние десять лет зарплата в рыбной промышленности выросла более чем в два раза, и сейчас себестоимость рыбных консервов в Латвии сравнялась с себестоимостью у конкурентов в Швеции, Норвегии и Франции. И там в основном в цехах работают приезжие, и зарплаты тоже не высокие.

Также Энделе отметил, что цена на рыбу как сырьё за последние десять лет выросла в три раза. "Если в 2014 году рыба стоила примерно 30 центов за килограмм, то сегодня — около одного евро. Это значит, что когда копчёная рыба доходит до баночки, она уже может стоить шесть–семь евро", — пояснил он.

Он подчеркнул, что рыбные консервы — это продукт, в котором сочетаются традиции и ручной труд, не заменяемый машинами. Это ограниченное по объёму производство — ни один производитель не может сейчас запустить вторую смену, и это не тот продукт, который можно эффективно автоматизировать.

"Если всё это сложить — рост зарплат более чем в два раза, рост цен на рыбу в три раза, плюс возросшие прочие издержки, коммунальные и энергетические платежи — то рост цен неизбежен", — признал он.

Союз рыбопереработчиков Латвии — общественная организация, объединяющая ведущие латвийские предприятия рыбной промышленности, производящие консервированную рыбную продукцию. Основан в 2000 году, объединяет 13 компаний отрасли.

#рыбоводство
Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    В Латвии есть рыбная продукция?! Посетите Калининград.

    26
    2

