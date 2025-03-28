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Вентспилс отказался от строительства индустриального парка национального значения 1

Бизнес
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
Вентспилс отказался от строительства индустриального парка национального значения

Вентспилсская дума отказалась от строительства на территории самоуправления индустриального парка национального значения.

Такое решение было принято, чтобы избежать возможных рисков и самоуправление не попало в финансово критическую ситуацию.

Депутаты Вентспилсской думы решили отменить соглашение, заключенное в прошлом году между муниципальным учреждением "Ventspils osta" и Центральным агентством финансов и договоров (ЦАФД) о проекте "Создание индустриального парка национального значения в Вентспилсе", на который из фонда оздоровления (ФО) было предусмотрено 10 млн евро.

Самоуправление поясняет, что проект по созданию индустриального парка национального значения условно состоял из двух частей, одну из которых должно было осуществить самоуправление, а другую - частные коммерсанты.

В зону ответственности самоуправления в проекте входила подготовка инфраструктуры к деятельности коммерсантов, в том числе разработка строительных проектов, проведение закупок и строительных работ, обеспечение софинансирования проекта и другие мероприятия. Часть проекта, за которую ответственно самоуправление, в настоящее время полностью подготовлена к реализации.

Вторая часть - результативные показатели проекта. Согласно правилам проекта, коммерсанты должны достичь в проекте конкретных целей: обеспечить создание новых рабочих мест и осуществить нефинансовые инвестиции, измеряемые несколькими десятками миллионов евро.

Показатели деятельности коммерсантов в проекте критически важны для получения софинансирования Евросоюза. На долю ответственности коммерсантов самоуправление никак не может повлиять, но при этом деятельность коммерсантов имеет высокие риски. Если показатели деятельности коммерсантов не достигаются, самоуправление должно вернуть либо все полученное софинансирование Европейского союза, либо его часть пропорционально результативным показателям.

Проведя повторный опрос коммерсантов и обобщив сводку результативных показателей коммерсантов к февралю этого года, самоуправление пришло к выводу, что общий планируемый объем нефинансовых инвестиций от привлеченных инвесторов и уже имеющихся в Вентспилсе коммерсантов не достигает запланированных в проекте показателей. На основании анализа всей доступной информации был сделан вывод, что проект нуждается в финансовых корректировках, которые принесут критический ущерб муниципальному бюджету и негативно повлияют на его потенциал реализации других проектов и выполнения автономных функций.

Поскольку в проекте уже разработана документация для строительства производственных зданий, в качестве альтернативы может рассматриваться их строительство в рамках других проектов с возможными корректировками.

Вентспилсская дума решила подать проектные заявки по альтернативным программам политики сплочения Евросоюза. Самоуправление поручило муниципальному учреждению "Ventspils osta" подготовить необходимую документацию и подать проектные заявки в соответствии с условиями программ и доступным финансированием по одному или обоим мероприятиям программы политики сплочения Европейского союза на 2021-2027 годы, а именно: "Поддержка на строительство необходимой для предпринимательской деятельности публичной инфраструктуры с целью перехода к климатически нейтральной экономике" и "Инфраструктура для поддержки предпринимательской деятельности".

#вентспилс
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Ясное дело что если порт, то что то должно быть связано с потоковой логистикой. Но мы же основной, интерестный инвесторам и бизнесу логистический путь на восток забили. Поэтому, этот проект никому не всрался.

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