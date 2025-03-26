В небе над Латвией замечено удивительное; это явление наблюдалось всего второй раз

Метеоролог Томс Брицис сообщает, что поздно вечером 24 марта в латвийском небе было видно явление, которое наблюдалось в Латвии всего второй раз.
Речь идет о спирали газов, созданной второй ступенью ракеты-носителя SpaceX.
«Газы и конденсат высоко над Землей освещаются Солнцем, поэтому они ярко светятся на ночном небе. Это явление наблюдается в Латвии уже второй раз, но в других странах оно встречается чаще, поскольку траектория полета ракет-носителей реже пересекает наш регион», — поясняет Брицис.
Он добавляет, что это явление было видно на большей части территории Европы в понедельник вечером.
Это подтверждают и комментаторы, выложившие фотографии под постом.
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