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В небе над Латвией замечено удивительное; это явление наблюдалось всего второй раз 0

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
В небе над Латвией замечено удивительное; это явление наблюдалось всего второй раз

Метеоролог Томс Брицис сообщает, что поздно вечером 24 марта в латвийском небе было видно явление, которое наблюдалось в Латвии всего второй раз.

Речь идет о спирали газов, созданной второй ступенью ракеты-носителя SpaceX.

«Газы и конденсат высоко над Землей освещаются Солнцем, поэтому они ярко светятся на ночном небе. Это явление наблюдается в Латвии уже второй раз, но в других странах оно встречается чаще, поскольку траектория полета ракет-носителей реже пересекает наш регион», — поясняет Брицис.

Он добавляет, что это явление было видно на большей части территории Европы в понедельник вечером.

Это подтверждают и комментаторы, выложившие фотографии под постом.

#погода #spacex
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