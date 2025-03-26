Baltijas balss logotype

Европа ищет альтернативы «миротворцам» на Украине из-за сложности воплощения 1

В мире
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Европа ищет альтернативы «миротворцам» на Украине из-за сложности воплощения

Европейские государства, которые готовы гарантировать обеспечение будущего "мирного урегулирования" на Украине, меняют фокус обсуждения с наземных войск на альтернативы из-за внутренних противоречий и потенциальной оппозиции США и России.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

Но источники Reuters в европейских дипломатических кругах говорят о все больших сомнениях в реалистичности этого варианта.

"Они (европейские государства. – Ред.) делают шаг назад от наземных войск и пытаются переориентировать то, что они делали, на что-то более взвешенное", – сказал агентству один европейский дипломат.

Другой сказал, что идея ввода войск "была привлекательной", когда Украина "была в лучшем положении", но сейчас это не так, учитывая ситуацию на поле боя и позицию администрации США.

Некоторые европейские государства возмущаются перспективой отправки войск без твердых гарантий со стороны США и международного мандата, а также обеспокоены затратами, нехваткой живой силы и техники и, наконец, перспективой оказаться в состоянии войны с Россией, говорится в материале.

Один из источников Reuters в ЕС пояснил, что от идеи наземного присутствия в Украине полностью не отказываются и "это не означает, что отдельные страны не будут направлять своих солдат в Украину для проведения учений и другой поддержки".

Среди альтернатив размещению войск на Украине, которые упоминаются в материале, речь идет о потенциальной поддержке миротворческой миссии ООН, усилении военного присутствия в соседних с Украиной государствах и в конце концов идею премьера Италии о распространении на Украину гарантии статьи 5 Договора о НАТО.

Один европейский дипломат в разговоре с Reuters сказал, что последний шаг предложил бы "самую большую гарантию безопасности, которую можно обеспечить за меньшую цену", чем фактическое развертывание войск на Украине.

#война рф и украины #евросоюз
0
10

Комментарии (1)

  • ТТ
    Тим Тим
    26-го марта

    Что,страшно и как Вы,клоуны собираетесь воевать с "агрессором" ведь,это Вам не в Адажи ворон пугать.

    21
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
x.com/MiloradDodik
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
x.com/WhiteHouse
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео