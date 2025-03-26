Заболеваемость гриппом продолжает расти, хуже всего - в Риге

Заболеваемость гриппом продолжает расти и остается на высоком уровне, самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Риге, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Самая высокая интенсивность гриппа зафиксирована в Риге, где было зарегистрировано 204 случая заболевания гриппом. На прошлой неделе грипп был подтвержден у 300 человек, что на 65 меньше, чем неделей ранее.

Случаи гриппа были зарегистрированы также в Даугавпилсе, Юрмале, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Валмиере, Елгаве и Гулбене.

Как и в предыдущем сезоне, гриппом болеют в основном дети до 14 лет. На предыдущей неделе заболеваемость снизилась во всех возрастных группах и осталась на среднем уровне в возрастной группе 15 лет и старше.

На грипп в стационаре было обследовано 684 пациента, из них подтвержден грипп в 71 случае, или 10,4%. Вирус гриппа А был выявлен у 43 пациентов, а вирус гриппа В - у 12.

Также поступило шесть сообщений о смертельных случаях среди пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа А. Все пациенты были старше 40 лет и имели многочисленные сопутствующие заболевания и факторы риска.

На прошлой неделе было проведено 1172 теста на "Covid-19", из которых 32, или 2,7% оказались положительными. Неделей ранее вирус был подтвержден в 2,5%, или 23 случаях.

Было госпитализировано 29 пациентов, что на два случая больше, чем на предыдущей неделе. Всего на этой неделе был госпитализирован 61 пациент с подтвержденной инфекцией "Covid-19", у 24 из которых она была основным диагнозом.

Также зарегистрирована одна смерть пациента с "Covid-19".