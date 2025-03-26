Baltijas balss logotype

В третий раз в истории Латвии в лотерею выигран миллион евро 1

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
В третий раз в истории Латвии в лотерею выигран миллион евро

В моментальной лотерее «Миллион» в третий раз выигран миллион евро. На этот раз удача улыбнулась позитивному и счастливому жителю Видземе, который купил счастливый билет на заправке, сообщает «Latvijas Loto».

В роковой день победитель мгновенной лотереи «Миллион» остановился на заправке и решил купить лотерейный билет. «Я хотел зарегистрировать его на дополнительную игру — так сказать, дать удаче еще один шанс», — говорит он. Но, как оказалось, удача приготовила грандиозный сюрприз.

«Я бросил купленный билет на сиденье машины, мол, позже сотру его. Проехал немного, остановился и стер только защитный код лотерейного билета, чтобы зарегистрировать его для дополнительной игры. Однако мне это не удалось, потому что в билете был выигрышный номер», — рассказывает он.

Любопытство взяло верх — мужчина поспешно стер счастливые числа и свое собственное.

«Смотрю — под цифрой «10» миллион евро. Миллион! Такое ощущение, будто... тебе известь под кожу вводят!», - смеется он и признается, что внезапно стало очень жарко.

Затем победитель осторожно положил счастливый билет в карман пиджака и держал его рядом с собой, пока не прибыл в офис Latvijas Loto. Он задумчиво рассуждает о будущем: «Миллион евро не изменит мою жизнь. Я понимаю, что это большие деньги; мне придется использовать выигрыш с умом, но я обязательно побалую себя путешествием».

Моментальная лотерея «Miljons» «Latvijas Loto» стартовала в ноябре 2022 года. Первым обладателем большого приза в 2023 году стала жительница Курземе, а вторым — жительница Риги в 2024 году.

#лотерея
12
10

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го марта

    Сколько дорогое государство обдерёт налогов с этого ляма? Половина хоть останется?🙄

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Над Латвией сгустится туман - синоптики
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
В Детской больнице лечатся уже 22 ребенка с острой инфекцией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией
Глава НСЭСМИ сравнил русский контент в общественных СМИ Латвии с порнографией 10
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
В Латвии стало больше поддельных монет, но меньше банкнот
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро
Латвия заказала у SAAB системы ПВО на сумму 190 млн евро 4
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро
В прошлом году судебные исполнители взыскали 328 миллионов евро 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео