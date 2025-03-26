В третий раз в истории Латвии в лотерею выигран миллион евро

В моментальной лотерее «Миллион» в третий раз выигран миллион евро. На этот раз удача улыбнулась позитивному и счастливому жителю Видземе, который купил счастливый билет на заправке, сообщает «Latvijas Loto».

В роковой день победитель мгновенной лотереи «Миллион» остановился на заправке и решил купить лотерейный билет. «Я хотел зарегистрировать его на дополнительную игру — так сказать, дать удаче еще один шанс», — говорит он. Но, как оказалось, удача приготовила грандиозный сюрприз.

«Я бросил купленный билет на сиденье машины, мол, позже сотру его. Проехал немного, остановился и стер только защитный код лотерейного билета, чтобы зарегистрировать его для дополнительной игры. Однако мне это не удалось, потому что в билете был выигрышный номер», — рассказывает он.

Любопытство взяло верх — мужчина поспешно стер счастливые числа и свое собственное.

«Смотрю — под цифрой «10» миллион евро. Миллион! Такое ощущение, будто... тебе известь под кожу вводят!», - смеется он и признается, что внезапно стало очень жарко.

Затем победитель осторожно положил счастливый билет в карман пиджака и держал его рядом с собой, пока не прибыл в офис Latvijas Loto. Он задумчиво рассуждает о будущем: «Миллион евро не изменит мою жизнь. Я понимаю, что это большие деньги; мне придется использовать выигрыш с умом, но я обязательно побалую себя путешествием».

Моментальная лотерея «Miljons» «Latvijas Loto» стартовала в ноябре 2022 года. Первым обладателем большого приза в 2023 году стала жительница Курземе, а вторым — жительница Риги в 2024 году.