«Это деньги, украденные бюрократией». Рунгайнис рассказал, насколько Латвия на самом деле отстает от Литвы

«Нам не нужна большая и сложная страна, нам нужна маленькая и эффективная». Так говорят бизнесмены, которые ожидают от правительства реальных действий по сокращению бюрократии. Представители бизнеса собрались сегодня на ежегодную встречу и обещают представить правительству первые предложения по сокращению бюрократии в середине апреля, передает TV3.

Бюрократия – это слово знает каждый латвийский предприниматель и сталкивался с ним на собственном опыте. Также в различных опросах представители бизнеса постоянно подчеркивают, что «бюрократия является одной из главных проблем в стране».

«Бюрократия всегда и везде очень сопротивляется, хочет доказать свою полезность и не хочет отдавать то, чем завладела. Предприниматели могли бы работать, зарабатывать и платить больше налогов, если бы им это было разрешено. К сожалению, государственное и местное управление воспроизводит само себя и генерирует для себя работу, создавая ненужные требования», — обращает внимание Гирт Рунгайнис, экономист и основатель «Prudentia».

Систему необходимо изменить. Теперь государству необходимо выделять больше средств на оборону и, прежде всего, начать с того, чтобы не тратить деньги понапрасну.

«Если бы Латвия развивалась так же быстро, как Литва за последние 14 лет, валовой внутренний продукт Латвии был бы на девять миллиардов больше, а бюджет Латвии был бы на три миллиарда больше. Это деньги, украденные бюрократией, потому что предприниматели заработали бы их. Но мы не можем этого сделать, потому что нас сдерживают», — отмечает Рунгайнис.

В настоящее время специально созданная рабочая группа ищет решения по оптимизации и упорядочению в стране.

«Мы слишком медлительны по сравнению с другими странами Балтии, и одна из причин — те требования, которые мы сами себе предъявили. Мы себя контролируем, сами ужасаемся», — говорит министр экономики Виктор Валайнис.

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) обещает подготовить первые предложения к середине апреля. И тогда мы увидим, готово ли правительство решить эти проблемы.

«Если правительство начнет валять дурака, я выйду из группы. И скажу, что это пустые разговоры о сокращении бюрократии. Нам нужно другое правительство. Наконец, нам нужно перейти от разговоров к делу», — подчеркивает Айгар Ростовскис, президент Латвийской торгово-промышленной палаты.

Излишнее бюрократическое бремя является помехой, поэтому предприниматели требуют четких и конкретных реформ, которые улучшат бизнес-среду и будут способствовать росту. Бизнес-организации говорят об этом уже давно, но реальных действий со стороны правительства пока не наблюдается.