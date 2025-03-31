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Миссию воздушного патрулирования над Балтией перенимают Польша и Румыния 1 579

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Миссию воздушного патрулирования над Балтией перенимают Польша и Румыния
ФОТО: Unsplash.com

В понедельник Польша и Румыния перенимают выполнение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии с литовской авиабазы в ​​Шяуляй.

Как сообщило Министерство обороны Литвы, на смену итальянским и французским военно-воздушным силам прибыли польские и румынские военные, которые будут выполнят миссию на истребителях "F-16 Fighting Falcon".

Польские военные уже в тринадцатый раз примут участие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии, в эту смену войдут около 140 военнослужащих - пилотов, техников, медицинского персонала, группы поддержки, связистов и других специалистов.

Солдаты ВВС Румынии в третий раз будут выполнять миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В их смену войдут около 110 военнослужащих, являющихся специалистами в разных областях.

Итальянские военные, выполнявшие миссию, осуществляли защиту воздушного пространства стран Балтии на четырех истребителях "Eurofighter Typhoon", а французские - на четырех истребителях "Rafale".

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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    31-го марта

    А что, никак цыгане научились самолётами управлять?

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