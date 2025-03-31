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Машины на границе Латвии будут подвергать дезинфекции 1 2743

Наша Латвия
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Машины на границе Латвии будут подвергать дезинфекции

В связи с приближением ящура к польско-литовской границе на латвийско-литовской границе планируется ввести системы дезинфекции автомобилей, сообщил агентству LETA министр земледелия Армандс Краузе (ZZS).

По его словам, решение о введении таких мер безопасности на латвийско-литовской границе для ограничения распространения заболевания было принято на встрече с генеральным директором Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марисом Балодисом.

Согласно информации, опубликованной ПВС, в этом году болезнь была обнаружена в Германии, Венгрии и Словакии в Европе.

Как уже сообщалось, ящур - это острая и высококонтагиозная инфекционная болезнь копытных животных, характеризующаяся лихорадкой и язвенным воспалением языка, слизистой оболочки рта, части ног вокруг и между копытами, а также кожи вымени.

Ящур - это трансграничная инфекционная болезнь животных, которая может быстро и широко распространяться, серьезно влияя на животноводческий сектор и нарушая региональную и международную торговлю животными и продуктами животноводства, тем самым нанося большой экономический ущерб.

Ящур не опасен для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был обнаружен в Латвии в 1987 году.

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(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го марта

    "в этом году болезнь была обнаружена в Германии, Венгрии и Словакии в Европе" - спорим, что самые глубокие ямы для дезинфекции будут выкопаны на границе с Россией? :)

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