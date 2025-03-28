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Эксперт рассказал, что будет с ценами на природный газ в ближайшие месяцы 0

Бизнес
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Эксперт рассказал, что будет с ценами на природный газ в ближайшие месяцы
ФОТО: LETA

Цена на природный газ в ближайшие месяцы, предположительно, останется на текущем уровне, однако на неё может повлиять низкий уровень заполненности европейских газохранилищ и другие факторы, заявил агентству ЛЕТА старший эксперт по анализу рынка энергетического департамента Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Андрей Яковлев.

Он пояснил, что после достижения самого низкого уровня за последние три года в феврале 2024 года цены на природный газ на бирже TTF ("Title Transfer Facility") начали медленно расти. Рост продолжался до февраля этого года. В феврале средняя месячная цена TTF на следующий месяц достигла максимума в 51,12 евро за мегаватт-час (MWh), что на 92% больше по сравнению с февралем 2024 года, когда цена составляла 25,88 евро за MWh.

Рост цен на природный газ в течение последнего года был обусловлен рядом факторов. Одним из них стало обострение геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Также на цены повлияли погодные условия — как летние волны жары в Европе и Азии, так и холодная и безветренная зима, в результате чего увеличился спрос на газ для отопления и производства электроэнергии.

На рост цен повлияло и снижение уровня заполненности газохранилищ в Европе — в зимний сезон 2024/2025 годов запасы газа в Европе существенно сократились, и к концу марта 2025 года уровень заполненности газохранилищ Европейского союза составляет менее 34%, что на 24 процентных пункта меньше, чем в марте 2024 года, когда он достигал 58%.

На цену природного газа также влияет геополитическая ситуация в регионе. Вторжение России в Украину продолжает поддерживать геополитическую нестабильность и оказывает влияние на цены. Кроме того, с 1 января этого года была прекращена подача российского газа через Украину, что ещё больше обостряет ситуацию.

Дополнительное влияние оказывают глобальные тенденции на рынке сжиженного природного газа. Европа вынуждена конкурировать с другими регионами мира, особенно с азиатским рынком, что может отразиться как на цене, так и на надёжности поставок.

По словам Яковлева, 25 марта цена апрельских фьючерсов на газ на TTF составляла около 42,75 евро за MWh, что на 15% ниже по сравнению с февралём. Прогнозируется, что аналогичный уровень цен может сохраниться и в ближайшие месяцы.

Представитель КРОУ отметил, что уровень заполненности европейских газохранилищ в данный момент существенно ниже обычного для этого времени. Поскольку европейское регулирование требует, чтобы к 1 ноября уровень заполненности составлял не менее 90%, это может создать дополнительное давление на цены в ближайшее время.

Кроме того, как и ранее, цены на природный газ в Европе будут зависеть от ограничений или сбоев в поставках со стороны производителей, погодных условий, объёмов производства возобновляемой энергии, геополитических событий и конкуренции на мировом рынке сжиженного природного газа.

Яковлев пояснил, что эти факторы могут вызвать значительные колебания цен и повлиять как на настроения на рынке, так и на темпы заполнения хранилищ перед отопительным сезоном.

#газ
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