Baltijas balss logotype

LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться в Россию 0

Бизнес
Дата публикации: 28.03.2025
Deutsche Welle
LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться в Россию

LG уже частично возобновила работу на подмосковном заводе. В Hyundai Motor Group пока не приняли окончательного решения, ожидая возможного снятия части санкций с России, сообщила The Korea Times.

Южнокорейские компании Samsung, LG Electronics и Hyundai рассматривают возможность возвращения на российский рынок на фоне переговоров об урегулировании войны России против Украины и о возможном снятии части санкций с РФ, сообщила в пятницу, 28 марта, газета The Korea Times.

По ее данным, LG уже частично возобновила работу на своем подмосковном заводе. Аналогичную информацию еще несколько дней назад приводило российское издание "Русбейс" со ссылкой на источники. Представитель LG в комментарии The Korea Times сказал, что возобновление работы связано с "предотвращением износа производственных мощностей, которые простаивали с начала войны". Никаких новых поставок на завод не было, там используются уже имеющиеся материалы.

Генеральный директор LG Electronics Чо Джу Ван заявил, что компания "проявляет осторожность, поскольку война еще не закончилась", но добавил: "Мы внимательно следим за ситуацией, поскольку можем возобновить работу, когда санкции будут сняты".

Hyundai пока не принял окончательного решения

Издание сообщает, что Hyundai также изучает возможность возвращения в Россию. Официально представитель Hyundai Motor Group заявил, что "решение еще не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации".

Касательно Samsung издание не приводит каких-либо подробностей по поводу возможного возвращения компании на российский рынок.

В середине марта The Bell опросил западные компании, которые ушли из РФ после начала войны, о том, хотят ли они вернуться в Россию. Журналисты направили запросы более 60 зарубежным компаниям, которые были крупнейшими по выручке среди тех, кто ушел из России после ее вторжения в Украину. Ответила 21-на, и ни одна из них не подтвердила планы вернуться. Среди тех, кто заявил, что не планирует возвращение - владелец магазинов IKEA (Нидерланды), химико-промышленная компания Henkel (Германия), автопроизводитель Nissan (Япония), сеть спортивных магазинов Decathlon (Франция).

#война рф и украины #санкции #бизнес
3
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию 1
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
x.com/MiloradDodik
В мире
Лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыл в Москву

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео