"В случае с Айзкраукле невозможно определить лица, обязанные погасить связанные с санацией расходы и применить принцип "загрязнитель платит", — констатируется в документе, который разработало Министерство климата и энергетики под руководством Каспарса Мелниса.

Поэтому наше государство, член ЕС и НАТО, нашло спонсора — нейтральную Швейцарию, дабы та проплатила сии труды.

Наследство от Плявиньской ГЭС

Как же появилось грязное пятно на репутации Латвии, которое, по оценкам экспертов, может угрожать здоровью 700 000 человек?

Министерство климата и энергетики поясняет: "Историческое загрязнение в Айзкраукле на улице Дзелзцеля, 10, порождено наличием завода железобетонных изделий, который в середине XX века был построен для нужд строительства Плявиньской ГЭС и после завершения строительства попал под надзор Министерства коммунального хозяйства Латв. ССР.

Приватизацию объекта вело государство. В начале 90–х годов XX столетия имущество и территории у государства арендовала и хозяйствовала на них производственная коммерческая фирма SIA Komēta. Она приговором суда 11 сентября 1995 года была признана обанкротившейся.

По доступной информации базы данных Lursoft и Регистра предприятий, предприятие производством железобетона не занималось. В Государственную земельную книгу на основании справки эту территорию самоуправление вписало в 2001 году".

Ну вроде как в процессе были не раз задействованы и ЛР как таковая, и местные власти. Однако надо же такому быть — денег наши давать готовы самую малость, только 15%. Прочее все выделяет добродушный Цюрих.

Причем, что характерно, просто так чистить эти авгиевы конюшни никто не собирается. Ведь в начале нужно провести:

1)администрирование проекта (например, действия, направленные на обеспечение и координирование проекта);

2)тестирование приемлемых методов санации, предусматривающие затраты пилотного проекта, дабы оценить, какие методы санации наиболее приемлемые и эффективные для достижения цели проекта.

Кому убирать, кому пилить

Это еще только начало, а потом также будут "создание сети послесанационного мониторинга"; "мероприятия по обмену опытом, хорошей практикой"; "разработка документов и обобщение информации".

В общем, вокруг хорошего дела — уборки территории — причем за денежку иностранцев! — накапливается очередная тема для распила.

Денег немало — начнут с 537 219 евро в этом году, более всего в следующем — 5 258 291 евро, и так до 2028 года. Общий бюджет 13 117 648 швейцарских франков (франк — 1,05 евро).

Между прочим, в 2021 году самоуправление Айзкраукле вроде бы как решило вопрос с государственным акционерным обществом Latvenergo, которое взялось зачистить территорию, которая использовалась для постройки той самой ГЭС, на которой сейчас компания зарабатывает миллионы евро. Местный бюджет и Фонд природы выделили тогда 240 000 евро на "детализированное дополнительное исследование загрязнения".

Однако, как видим, ничего не вышло — и теперь Рига выпрашивает у процветающей Швейцарии. Хотя заброшек у нас по республике — не сосчитать, никакому Цюриху денег не хватит.