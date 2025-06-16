В Латвии всё меньше платят в конвертах - СГД

В прошлом году доля налогового разрыва по зарплатам существенно снизилась, свидетельствует оценка Государственной налоговой службы (СГД) за 2024 год, сообщает LETA.

СГД поясняет, что налоговый разрыв — это отношение недекларированных и задекларированных, но не уплаченных налогов к потенциальной налоговой базе, которая могла бы быть рассчитана и собрана при условии полного выполнения налоговых обязательств всеми налогоплательщиками.

При оценке налогового разрыва по обязательным государственным социальным взносам (ОГСВ) и налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в первую очередь оценивается доля недекларированной заработной платы, так называемых «конвертов». Если в 2020 году эта доля в коммерческом секторе составляла 17,8%, а в 2021 году — даже 18%, то в 2024 году она снизилась до 13,8%.

Это означает, что за последние годы не наблюдалось роста доли «конвертных» зарплат. В СГД подчёркивают, что данный результат оценивается положительно, особенно учитывая неблагоприятную экономическую ситуацию последних лет, поскольку ранее доля недекларированных доходов тесно коррелировала с темпами экономического развития.

Схожие тенденции наблюдаются и в отношении налогового разрыва по ОГСВ и НДФЛ.

В 2024 году значительно снизилась доля налогового разрыва по НДФЛ — до 15,8%. Это на 5,5 процентных пункта меньше по сравнению с 2020 годом (в 2020 и 2021 годах — 21,3%, в 2022 — 20,6%, в 2023 — 15,8%). Существенно, на четыре процентных пункта, сократился и разрыв по ОГСВ: с 17,8% в 2020 году, 18% в 2021, 17,5% в 2022 до 14,6% в 2023 и 13,8% в 2024 году.

Наибольшая доля недекларированных доходов характерна для таких отраслей, как розничная торговля, сухопутный и трубопроводный транспорт, оптовая торговля.

Как поясняет СГД, сокращению налогового разрыва способствуют различные макроэкономические факторы, а также активная позиция предпринимателей, направленная на саморегулирование и участие в борьбе с теневой экономикой.

Кроме того, на сокращение налогового разрыва повлияли значительное повышение минимальной зарплаты (в 2023 году с 500 до 620 евро, в 2024 — до 700 евро) и рост уровня средней заработной платы в стране.