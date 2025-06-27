Baltijas balss logotype

Дата публикации: 27.06.2025
LETA
Тревожный сигнал: консолидированный бюджет уходит в минус
В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце мая был дефицит в размере 1,03% от прогнозируемого размера внутреннего валового продукта (ВВП), или 419,8 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Годом ранее в это же время в балансе совокупного бюджета был остаток в размере 253,2 млн евро.

Поступления в бюджет за первые пять месяцев этого года составили 7,223 млрд евро, что соответствует уровню того же периода 2024 года, а расходы - 7,643 млрд евро, что по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года больше на 9,7%, или 672,636 млн евро.

СФД отмечает, что ускорению роста расходов способствовали капитальные расходы, увеличившиеся на 21,1%; расходы на товары и услуги, которые выросли на 17,7%, а также расходы по процентам, увеличившиеся на 14,1%.

По информации СФД, в конце мая 2025 года образовался профицит в размере 170,4 млн евро в специальном государственном бюджете и в размере 120,8 млн евро - в бюджете самоуправлений, а в основном бюджете был дефицит в размере 757 млн евро.

В мае наибольший удельный вес расходов общего бюджета пришелся на социальные пособия (27%), субсидии и дотации (21%), а также на вознаграждения (24%). Самый стремительный рост расходов наблюдался в расходах по процентам: в мае 2025 года они были больше на 47%, или на 24,9 млн евро, по сравнению с маем 2024 года.

В совете отметили, что в связи с резким ростом расходов на зарплаты в публичном секторе правительство обязалось в 2025 году ограничить рост компенсационного фонда до 2,6%. В мае этого года расходы на зарплаты были на 0,7% меньше, чем в мае прошлого года. При этом за первые пять месяцев 2025 года в целом расходы на зарплаты выросли на 5,4%.

По информации, обнародованной СФД, в мае доходы консолидированного совокупного бюджета составили 1,772 млрд евро, а расходы - 1,415 млрд евро.

Доходы основного бюджета в мае составили 1,1 млрд евро, а расходы - 0,9 млрд евро. Доходы специального бюджета составили 423,7 млн евро, а расходы - 318,5 млн евро. Доходы и расходы бюджета самоуправлений были сбалансированными.

В целом в мае в балансе консолидированного совокупного бюджета образовался профицит в размере 357,6 млн евро, сообщили в СФД.

#бюджет
(1)
  • Д
    Дед
    27-го июня

    Латвия собирает 12 млр. евро налогов, потратив 5% ВВП на оборону, это 17% всех собранных в налогах денег или 2.5 млр.

    7
    1

