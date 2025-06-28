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Средняя цена электричества на Nord Pool в субботу упадет на 95% 0 546

Бизнес
Дата публикации: 28.06.2025
BNS
Средняя цена электричества на Nord Pool в субботу упадет на 95%

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в субботу по сравнению с пятницей упадет на 94,4% до 3,37 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу будет чуть дешевле, чем в Эстонии - 2,94 евро за мегаватт-час, а в Финляндии ее стоимость будет на одном уровне с Эстонией. Выше всего в этот день стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в Польше, где она составит 73,07 евро.

Самой высокой в Эстонии — 14,11 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой — днем, с 15 до 16 часов, когда она упадет на один час до нуля.

В мае этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 68,57 евро за мегаватт-час, что на 9,6% дешевле, чем в мае 2024 года, когда средняя месячная цена составила 75,85 евро за мегаватт-час. По сравнению с апрелем средняя биржевая цена понизилась на 6,4%.

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#цены #электричество
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