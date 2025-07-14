Экономия госрасходов Латвии: что резать – зарплаты или чиновников?

Латвийские власти задумали заморозку зарплат для отдельных представителей госуправления. Эксперты полагают, что это ничего экономике страны не даст. Надо сокращать число сотрудников и внедрять строгие и прозрачные принципы оплаты труда.

Карлис Пургайлис, экономист:

— За последние почти два года средняя заработная плата в государственном секторе росла значительно быстрее, чем в частном, и теперь средние зарплаты в обоих секторах практически сравнялись. В первом квартале этого года темпы роста зарплат в госсекторе снизились до 5,8% в годовом выражении, в то время как в частном секторе они увеличились в среднем на 9,4%. Это первый квартал с начала 2023 года, когда рост в частном секторе превысил рост в государственном.

Сближение уровня зарплат усиливает конкуренцию между частным и государственным сектором за рабочую силу. В условиях сохраняющегося дефицита кадров это оказывает сильное давление на уровень заработной платы, что начинает тормозить развитие частного сектора. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов как в государственное управление, так и в государственные компании, уровень оплаты труда должен быть конкурентоспособным по сравнению с частным сектором. В этом плане нынешнюю ситуацию в госсекторе можно считать адекватной.

На мой взгляд, более важным вопросом, чем уровень зарплат, является количество занятых в государственном секторе и необходимость его сокращения. В Латвии в настоящее время в госсекторе занято почти 290 000 человек, что составляет более 30% от общего числа занятых. Эту долю однозначно нужно сокращать.

Всем государственным предприятиям следует разработать стандартизированную политику оплаты труда, которая предусматривала бы прозрачные основные принципы определения зарплаты. Размеры вознаграждения должны основываться на данных о рынке труда и исследованиях оплаты труда в сопоставимых должностях, с четким определением желаемых, минимальных и максимальных границ, которые должны соблюдаться последовательно.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Работа по замораживанию зарплат избранных должностных лиц и министров, а также финансирования партий — это правильное направление, а также сигнал о том, что система, возможно, нуждается в пересмотре и обновлении. С одной стороны, установление коэффициентов — это способ сделать систему прозрачной и предсказуемой.

С другой — в условиях сложной экономической ситуации это может приводить к росту разрыва между социальными группами и регионами, где ежегодного роста зарплат либо не происходит, либо он отстает от общего уровня. Поэтому ключевым вопросом является — чего именно хотят достичь замораживанием: краткосрочного или долгосрочного эффекта.

Несмотря на то, что во многих местах зарплаты в госуправлении все еще неконкурентоспособны, внимание общества привлекают случаи чрезмерных вознаграждений. В Скандинавии и Германии коэффициент зарплаты министров варьируется от 3 до 5 средних зарплат по стране, у депутатов — от 1,3 до 2,3 средних зарплат, что указывает на схожую практику, однако в каждой стране уровень позиционирования политиков по отношению к обществу различается. Поэтому в отдельных категориях в Латвии также можно рассмотреть введение конкретных коэффициентов.

Что касается государственных предприятий, то серьезным ограничением для таких компаний является политический фактор и вызванные им ограничения, а также способность государства как акционера эффективно определять цели и стратегию развития предприятия. Из этого часто проистекают и некоторые перегибы. Поэтому по мере возможностей государство должно сокращать свою роль в предпринимательской деятельности.

При установлении зарплат важно, чтобы они соответствовали рыночному уровню, система была прозрачной, а фиксированная и переменная части вознаграждения определялись по четким критериям.