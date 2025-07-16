В Эстонии критикуют airBaltic: дешевле доехать до Риги на автобусе и оттуда лететь на Ryanair

Эстонский журналист Тарво Мадсен в своей колонке в Postimees критикует в основном Таллинский аэропорт. Но досталось и латвийской авиакомпании airBaltic, которая уже давно летает и из эстонской столицы.

"Когда Ryanair покидал Эстонию, мы слышали от тогдашних министров и руководства аэропорта успокаивающие слова: количество направлений не сократится. Замечательно. Но почему я, как потребитель, должен платить за перелет внутри Европы столько же, сколько стоит билет из Хельсинки в Америку?", - возмущается журналист.

"Недавно разочарование вызвало и обсуждение того, должна ли Эстония приобрести долю в airBaltic. Министр инфраструктуры Кульдар Лейс заявил, что этого не будет, и я считаю это абсолютно здравым решением. После опыта с Estonian Air и Nordica такой шаг был бы совершенно непонятным. Хотя проблема кроется и в самом аirBaltic и его модели работы".

"Я не хочу быть несправедливым по отношению к аirBaltic, но здесь действует очень простая логика: потребитель хочет дешевое и удобное сообщение. Бюджетные авиакомпании заняли лидирующие позиции в Европе, поскольку для людей больше не важно провести два или три часа в чуть более комфортных или менее комфортных условиях. Бизнес-модель классической авиакомпании не работает на коротких маршрутах. Многие национальные перевозчики в Европе уже закрылись. Остались те, кто обслуживает дальние перелеты. Но и у них трудности - например, у Finnair, который больше не может летать в Азию через воздушное пространство России", - полагает автор.

"Я не богатый и не бедный. Я принадлежу к среднему классу. Путешествия для меня важны, но при этом я достаточно чувствителен к ценам. И мне становится завидно, когда я слышу, как кто-то из знакомых, которые живут в Центральной или Южной Европе, рассказывают, как они снова куда-то слетали за пару десятков евро. Для нас это больше невозможно. Более того - по личному опыту скажу: мне дешевле доехать на автобусе до Риги и оттуда лететь Ryanair, чем брать прямой рейс из Таллинна. Или даже рейс с пересадкой. Это не просто дорого. Это абсурдно дорого".

"Для кого вообще существует этот аэропорт? Если человек должен выбирать - переплатить или вообще не поехать, значит, что-то идет не так. Мы говорим о туризме, об открытости, о международных связях, а на деле делаем перелеты из Эстонии недоступными для обычного человека. Да, аirBaltic открыл новые направления из Таллинна, но все равно часто дешевле поехать в Ригу или Хельсинки и начать путешествие оттуда", - отмечает журналист.