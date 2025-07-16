Вентспилсский порт дает стране угля. И нефти. Но какой стране и из какой?

За шесть месяцев этого года терминалы Вентспилсского порта перевалили 4,481 млн тонн грузов, что на 14,5% больше, чем за соответствующий период 2024 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

В этот период в порту было перевалено 2,424 млн тонн наливных грузов (+50%), 1,116 млн тонн сыпучих грузов (-23,3%) и 941,2 тыс. тонн генеральных грузов (+11,9%).

Перевалка нефтепродуктов составила 2,239 млн тонн (+66,5%), угля - 655,6 тыс. тонн (+22,7%), грузов roll on/roll off - 807,8 тыс. тонн (+20,6%).

Как сообщалось, в 2024 году терминалы Вентспилсского порта перевалили 8,234 млн тонн грузов, что на 21% меньше, чем в 2023 году.