Baltijas balss logotype

Холодное лето убивает латвийский общепит: -30% 1 741

Бизнес
Дата публикации: 16.07.2025
LETA
Холодное лето убивает латвийский общепит: -30%
ФОТО: pixabay

Из-за холодной погоды в июне оборот некоторых предприятий общественного питания упал на 30 % по сравнению с июнем прошлого года, сообщил руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

Он рассказал, что летний сезон в секторе общественного питания значительно пострадал из-за холодной погоды, особенно для тех заведений, у которых есть летние террасы или которые расположены у воды.

Падение оборота наблюдается как у рижских, так и у региональных предпринимателей. "Лето традиционно было временем, когда предприятия откладывали деньги на межсезонье, чтобы компенсировать расходы и не увольнять персонал. Нынешнее лето было не очень хорошим, поэтому это дополнительная проблема для предприятий", - добавил Ензис.

В то же время на сектор общественного питания влияет относительно малое количество туристов и число ночей, проведенных туристами в гостиницах, которое снизилось на 26 % в Латвии и на 12 % в Эстонии по сравнению с доковидным периодом.

"Поэтому Рижскому агентству инвестиций и туризма и Латвийскому агентству инвестиций и развития нужно активнее работать над маркетингом туризма, так как в соседних странах показатели лучше", - добавил Ензис.

Он отметил, что цены в секторе общественного питания в последнее время не росли, но конкуренция жесткая.

По словам Ензиса, в настоящее время сектор общественного питания находится в довольно сложной ситуации из-за недостаточного количества туристов, а также дождливого и прохладного лета.

Читайте нас также:
#погода #общепит
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    16-го июля

    Хорошая новость

    6
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1137
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1623

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 11
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 18
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 26
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 34
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 43
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 50
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 11
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 18
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео