Холодное лето убивает латвийский общепит: -30%

Из-за холодной погоды в июне оборот некоторых предприятий общественного питания упал на 30 % по сравнению с июнем прошлого года, сообщил руководитель Латвийского общества ресторанов Янис Ензис.

Он рассказал, что летний сезон в секторе общественного питания значительно пострадал из-за холодной погоды, особенно для тех заведений, у которых есть летние террасы или которые расположены у воды.

Падение оборота наблюдается как у рижских, так и у региональных предпринимателей. "Лето традиционно было временем, когда предприятия откладывали деньги на межсезонье, чтобы компенсировать расходы и не увольнять персонал. Нынешнее лето было не очень хорошим, поэтому это дополнительная проблема для предприятий", - добавил Ензис.

В то же время на сектор общественного питания влияет относительно малое количество туристов и число ночей, проведенных туристами в гостиницах, которое снизилось на 26 % в Латвии и на 12 % в Эстонии по сравнению с доковидным периодом.

"Поэтому Рижскому агентству инвестиций и туризма и Латвийскому агентству инвестиций и развития нужно активнее работать над маркетингом туризма, так как в соседних странах показатели лучше", - добавил Ензис.

Он отметил, что цены в секторе общественного питания в последнее время не росли, но конкуренция жесткая.

По словам Ензиса, в настоящее время сектор общественного питания находится в довольно сложной ситуации из-за недостаточного количества туристов, а также дождливого и прохладного лета.